【APEC會議】林鄭月娥稱經濟前景仍樂觀　強調堅決捍衞多邊貿易制度

▲ 林鄭月娥（圖右）以視像方式，參與亞太區經濟合作組織二○二一領導人非正式會議。（政府新聞網）

特首林鄭月娥今日出席亞太區經濟合作組織2021領導人非正式會議稱，香港經濟前景仍然樂觀，也正受惠於環球製造活動及需求復蘇，今年第三季貨物出口按年增長14.2%。

林鄭續指，香港在中央政府大力支持下，克服種種嚴峻的政治挑戰，並制定一系列本地措施，以助達致可持續發展的目標，包括首次以積極的政策，主動收回私人農地和魚塘，用以建立綜合濕地公園、立法全面禁止電子煙等。

她又認為，全球公共衞生危機帶來重要一課，就是在致力達致全面經濟復蘇的同時，必須堅定邁向可持續發展的目標，認為要在本地政策上展現決心，以及加強國際間的合作。她更強調，香港堅定支持藉着實行多邊主義和國際合作，克服當前的全球危機，以及實現具包容性和可持續的經濟復蘇，又形容香港是最奉行自由貿易的地方，會堅決捍衞多邊貿易制度。

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責任編輯：陳宛彤