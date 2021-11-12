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陳茂波：六中全會總結對香港意義重大　應推動緊隨國家發展步伐

政治 22:56 2021/11/12

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財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

中共十九屆六中全會昨日閉幕，財政司司長陳茂波今晚在社交媒體發貼文，指六中全會的總結對國家的未來發展，以至對香港都同樣意義重大，強調要與全國人民一起團結合力，為中華民族的偉大復興奮鬥。

陳茂波表示，六中全會會議全面總結了中國共產黨建黨百年的成就和經驗，以習近平總書記為核心的中共中央，推動黨和國家事業發展取得歷史性成就，中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍。

他續指，以習主席為核心的領導是整個發展的關鍵推動力，帶領全國開創中國特色社會主義新時代，習主席是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。

陳茂波又指，香港要全面準確貫徹落實「一國兩制」，堅定維護中央對香港的堅強領導，堅定落實愛國者治港原則，推動香港緊隨國家的發展步伐，發揮好自身的定位和角色，全力推動香港發展邁向新台階。

陳茂波又強調：「在中國夢裡，也有着我們的香港夢。」他認為要與全國人民一起團結合力，為中華民族的偉大復興奮鬥。

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撰文 : 傅流螢

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