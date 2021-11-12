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【新冠疫苗】港大正招募未成年者皮內注射科興　劉宇隆：料最快今年底有結果

社會 23:13 2021/11/12

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劉宇隆：港大正招募未成年者皮內注射科興，料最快今年底有結果（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃開展逾8個月，12歲以下人士仍未可打針，新冠疫苗顧問專家委員會下周一開會討論科興下調接種年齡至3歲或以上的申請。委員會成員劉宇隆認為，至今全球已有逾億中小學生接種，安全數據未見與成人有異，且滅活技術已沿用多年，毋須擔心未成年人接種科興安全性。

他又透露，港大正招募中學生及幼童皮內注射科興，以比較肌肉注射所產生的免疫反應，希望最快今年底有結果，可供港府參考。

港大招募中學生幼童　皮內注射

今為第2日開放特定群組接種第3針疫苗，共有約1萬人打針，累計逾2.6萬人已打第3針。目前12至17歲青少年只能選擇接種復必泰疫苗，港府回覆指現未收到復星申請降復必泰接種年齡，故委員會下周一開會時只能討論科興申請。

劉宇隆指，未成年人士接種復必泰或有心肌炎風險，而青年染疫後患重症的機會較其他年齡群組低，認為對疫苗安全性的需求大於保護力，接種科興是較合適選擇；他建議港府可考慮先讓中學生打針，明年初才擴展至小學生和幼童。

劉又透露，港大正招募60至70名11至17歲中學生，及50名3至11歲幼童皮內注射2劑科興，另招募50名幼童以肌肉注射，比較兩方法產生的免疫反應，前者最快下周六打第一針，預計下月底有結果，後者仍需待衞生署批准開展研究，料獲批後最快1月底可有結果。

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

 

 

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