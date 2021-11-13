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【維港音樂會】林家謙Tyson再合體開騷　單身方皓玟狀態勇陳凱詠憑成績獲金飾

娛樂 10:32 2021/11/13

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《Tiffany & Co. T1型聚個性音樂會》邀得林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠一起聯乘合唱。（柯雅珺 攝）

林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠昨晚（11月12日）一起於《Tiffany & Co. T1型聚個性音樂會》演唱，在維港美景下限定聯乘合唱，為樂迷送上一場與別不同的音樂會。

完騷後，林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠接受傳媒訪問分享箇中感受。

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重新演繹歌曲

音樂會分為四個部分，分別為力量、堅強、獨特個性及T1系列，是次音樂會邀請了著名音樂人陳浩然擔任音樂總監並重新編製歌曲，先由Tyson打頭陣唱出《Stress Out》帶熱全場氣氛。

其後，陳凱詠、方皓玟及林家謙都唱出其首本名曲令全場樂曲聽出耳油，四人最終一同合唱《終於好天氣》為音樂會作結。

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TT CP再合體

「TT CP」Tyson和林家謙再度合作，Tyson坦言很久沒有唱室外騷，「感覺很不同，而今次是比較Formal，可能有點不習慣。」

正在「趕工」的林家謙計劃於年尾推出新碟，「過兩天便是Deadline，正忙於交歌，希望能趕及於下月推出。」他又指自己未有足夠歌曲去支撐開演唱會，並謂：「儲夠歌後便會開。」

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經歷改變演唱感覺

回復單身的方皓玟狀態甚勇，她分享唱情歌的感受：「每個人都會走到人生的各個階段，有經歷後再唱情歌會有不同的感覺，現在心情很好。」

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今次音樂會由珠寶商贊助，四人都配戴不同首飾現身，陳凱詠指：「沒有太多購買珠寶首飾的經驗，不過婆婆因為入了金會，每期付款並會換金器回來，當我考試成績好之時，便會將金器送給我。」

不過她又笑言：「考試成績沒有好那麼多次，所以沒有太多金器。」

記者：梁樂欣

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