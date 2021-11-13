【全民造星IV】Michelle小劇場遭花姐指如大災難　余潔滢揮低好姊妹成功晉級

ViuTV《全民造星IV》進入第十集節目，96位參賽者以一對一對決形式決定60強席位。昨晚（12日）播出的一集中，賽前已令人期待的「妹妹組」余潔滢（Zoe）登場，但對戰的一方是其好朋友黎美萱（Michelle），二人的表現同樣令人「大跌眼鏡」。而導師阿祖在得知二人對決時已說了句「弊喇」，Michelle與Zoe也稱二人風格不一，會替入圍的一方高興。

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Michelle令花姐講「做乜野」

曾參與ViuTV劇集《教束》演出的Michelle來帶唱歌小劇場，隨著《明愛暗戀補習社》配樂響起 ，她便向著評判說「歡迎光臨」，再拿著探熱槍替評判「探熱」。花姐說「乜野啊 做乜野啊」，Alfred也話要叮走她，肥仔看到也忍不住說「Oh my god！」

接下來，Michelle就唱《明愛暗戀補習社》，舞動身體時依然也是拿著探熱槍。臨近尾聲，Michelle就唱出《係咁先啦》。 花姐說：「呢個係一個大災難」，導師Alfred也看得目瞪口呆。

完成演出後，她指希望可以在演出時做自己、瘋狂，判評朱柏康說：「你會爽嘅，但係觀眾都唔知你爽緊乜嘢囉。」

另外，她在首輪面試中以「開心舞」作表演，已令一眾評判哭笑不得，Alfred說「High Energy同傻傻地真係差一線 」，阿祖也不明白她笑的原因，指她突然笑是相當可疑。然後Michelle就突然激動落淚，指自己不懂得展露情緒，她又不時於節目中「爆喊」，也因家人全力支持而令她更有壓力。 兩位導師當時也表示很喜歡她，指她哭時的情緒可放在演出時會更好，比造作的神情會更加好。

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余潔滢以唱歌獲勝

余香凝妹妹余潔滢（Zoe）身穿吊帶露背裙唱出《告白》，她起初坐在椅上拿著一件男裝外套「做戲」，不是簡單地站在舞台唱歌。評判Donald認爲她不造作，做到她想展現的事情。不過，她在部份歌詞時更接近走音邊緣，鄭融也說「死喇死喇」。

網民也對Zoe的歌藝有意見：「唱中低音既歌會唔會好d ?」、「唱緊卡拉ok,係咪？」、「把聲啲呼吸同聲帶唔係好穩，開頭低音有啲走音」、「把聲啲呼吸同聲帶唔係好穩，開頭低音有啲走音。」

最後，二人等待對決結果時也忍不住流淚，Michelle指與Zoe是好朋友也很開心與對方對賽。評判覺得很難選擇，Donald指證明二人也有入圍的原因，而Zoe則以「兩盞燈」進入60強，兼成為梁祖堯組的成員。

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Michelle、Zoe感情要好

二人都在節目中不時提起二人是好朋友，難得與好朋友一同參賽兼且對戰，自不然是難忘事。Zoe於Instagram發文：「我有個好朋友 @_lmhmc 同我一齊創造咗個美好嘅回憶 一齊報名 一齊排舞 一齊排表演 點估到連出場都會一齊 正所謂要驚就兩份驚」 。Michelle也有於Instagram story上載二人的合照。

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