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【新冠疫苗】袁國勇稱現時疫苗接種率不足　大規模通關或致50萬人染疫

社會 10:37 2021/11/13

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議香港實施「疫苗護照」，若市民未完成接種疫苗，則不可上班、上學或進入公共場所。他今日（13日）在電台節目表示，一旦大規模通關，疫情一定會有爆發，按現時的疫苗接種率計算，將有逾萬人因病身亡。他又強調，「清零」不可能永久維持，市民應盡早接種疫苗。

被問及現時本港疫情並不嚴重，為何港人仍有需要接種疫苗，甚至實施「疫苗護照」？袁國勇表示，每位香港人都「坐同一條船」，如不向國際航行，香港就無法繼續成為國際城市，一旦國外投資者不來港，稅收減少，就會影響社福制度。他又指，就算外國有85%的疫苗接種率，一大規模通關，醫療系統仍會承受極大壓力；他認為，本地醫療系統本身已有極大壓力，港人更應接種疫情，避免醫療系統超負荷。

被問及通關對疫情的影響，袁國勇指，現時仍有約250萬人未接種疫苗，一旦大規模通關，或有50萬人會因此染疫，以2%的死亡率計算，最終死亡人數或逾萬人，所以呼籲港人盡早接種疫苗。

袁國勇又認為，現時不接種疫苗的人士分3類，包括對疫苗無信心、對政府無信心和只聽從KOL意見，這些人難以透過勸喻令他們接種疫苗，政府應以政策，驅使他們接種疫苗。

最新影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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