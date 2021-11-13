【童你一起長大了】《跳飛機》主持Sunny哥哥現身話當年　與鄭國江攜手創出無數經典兒歌

▲ 鄭國江老師與Sunny哥哥任《童你一起長大了》壓軸嘉賓。

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持，以懷緬昔日兒童節目精彩點滴為主題的TVB綜藝節目《童你一起長大了》，將於明晚（11月14日）播出最後一集。

這集《童你一起長大了》以「童你致敬」為主題，而且今次的嘉賓，連3位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶都要叫他們為前輩。因為這次請來TVB自家製兒童節目第一代主持Sunny哥哥，以及「兒歌之父」鄭國江齊齊擔任壓軸嘉賓。

其實在今年10月中，Sunny哥哥錄影《童你一起長大了》時，連譚玉瑛也忍不住要集郵與Sunny哥哥合照，並放上社交平台開心share，並寫：「咁耐冇見，你們認唔認得佢呀」

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憑兒歌奪獎

Sunny哥哥與鄭國江可謂經典組合，二人當年攜手推出了多首膾炙人口的經典兒歌，包括《刷牙歌》、《數字歌》及《在森林和原野》等。

由於該批兒歌大受歡迎，Sunny哥哥因而獲頒發3張金唱片及一張白金唱片，並獲邀出席《第三屆香港金唱片頒獎典禮》，與當年紅極一時的汪明荃、羅文、許冠傑等同台，實在厲害。

Sunny哥哥亦笑言，當時有開心至飄飄然，健談的他除了帶同當年的白金及金唱片上節目外，更拿出自己的兒歌錄音帶及CD與觀眾開心share！

至於鄭國江老師，雖然已差不多接近80歲，但看上去依然年青，且中氣十足！曾為多首70-90年代兒歌填詞的鄭老師，更會在節目中透露首個兒歌填詞作品《齊齊望過去》的誕生契機。

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