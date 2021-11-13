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【病患體驗】醫生親身體驗患者感受　零麻醉做胃腸鏡檢查切除瘜肉痔瘡

健康 11:55 2021/11/13

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一名醫生為親身體驗患者感受，鼓勵他們檢查身體，在沒麻醉情況下做胃腸鏡檢查，並做瘜肉、痔瘡手術。

接受治療的痛楚，很多時候有苦自己知。近日廣州一名脾胃病科醫生卻選擇在零麻醉的情況下，親身體驗患者做胃鏡、腸鏡檢查的感受，並即場為自己切除瘜肉及做痔瘡手術。

親身做胃腸鏡檢查強調重要性

綜合內媒報道，11月7日，廣州南方醫科大學中西醫結合醫院內鏡中心的脾胃病科主任（消化內科）張衛民進行了一場特殊的胃腸鏡檢查及手術。張醫生解釋原因：

我每天都向患者科普胃腸鏡檢查的必要性，但還是遇到許多輕視檢查而耽誤治療的患者，不少還是年輕人，感到很痛心。很多人擔心做胃腸鏡不舒服，我親身做個示範，讓大家了解其實做這個檢查沒甚麼大不了。

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為了不影響患者正常就醫，他在周末為自己做胃腸鏡檢查和痔瘡手術。張醫生指，難處在於出現嘔吐、腹痛等症狀時，還要繼續操作進鏡並觀察，惟更難的是，為自己做內鏡的體位、進鏡方式及操作方法等，與為患者做的時候完全不一樣。

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為自己切除瘜肉及做痔瘡手術

張醫生在自己喉嚨插入胃鏡時，出現常見的乾嘔症狀。他盯著屏幕，一面插管，一面操作，約7分鐘後，順利完成胃鏡檢查稱：

平時插胃鏡都鼓勵患者說要堅持住，自己親身體驗了，知道是甚麼感覺，我們就能換位思考更多地理解患者。

其後，他進行腸鏡檢查，半靠在床上輕輕插入腸鏡。他形容，感到有點涼颼颼，「能夠感覺到肚子裡在嗡嗡地響」。期間，他發現自己的乙狀結腸和直腸位置有10多顆小瘜肉。張醫生一面操作腸鏡，一面拿起活檢鉗進行冷切除。最後，他更透過內窺鏡為自己進行痔瘡手術。

完成檢查後，他表示有許多意想不到的收穫和體驗：

作為病人，在無麻醉的情況下親身體驗胃鏡、腸鏡診療的全過程，感受到了患者在做檢查前、中、後的心理狀態，體會到腸道準備時及術中、術後的種種不適。今後會帶領全科醫師持續改進胃腸鏡檢查的全過程。 

張醫生提醒大眾，定期進行胃鏡、腸鏡檢查很重要，因為這是診斷食道癌、胃癌和大腸癌的方法。他又建議高危人士40歲開始做一次胃鏡、腸鏡檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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