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【新冠肺炎】陳肇始稱正準備強制食肆使用安心出行　與內地討論通關無分歧

社會 11:16 2021/11/13

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食衞局局長陳肇始今日（13日）出席電台節目時指，食環署正與飲食業商討強制使用安心出行。（資料圖片）

食衞局局長陳肇始今日（13日）出席電台節目時指，食環署正與飲食業商討強制使用安心出行，當準備工作完成就會推行。另外，政府正與內地討論通關安排，暫時未有分歧。

政府近日收緊多項防疫措施，陳肇始在電台節目上指，食環署正與飲食業商討強制使用安心出行，如要求全港食肆都要使用「安心出行」，事前有準備工作需要處理。她又指，過去實施新防疫措施時，市民都要經歷一段適應期。

至於與內地商討通關安排方面，陳肇始指，港府與內地有討論使用健康碼及初步探討「熔斷機制」等，過程中並無大分歧，只是本港對輸入或輸入關連個案有特別定義，需向内地解釋。

政府正爭取內地人員來港視察及再舉行對接會議，惟未能提供確實時間表。

最新影片：

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責任編輯：陳梓蔚

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