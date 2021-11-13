【海關把關】海關將打擊「軟對抗」文宣　強調不存在文字審查

▲ 海關關長何珮珊。（資料圖片）

海關關長何珮珊今日（13日）出席電台節目時指，自港區國安法實施後，包括戰略物資等危害國家安全的物品，進入本港的案件數量減少，取而代之是一些「軟對抗」的文宣物品，海關將以情報主導進行打擊。

她強調，如海關截獲此類物品，會視乎證據作出檢控，有需要時會徵詢法律意見，過程中並不存在文字審查。

談及殉職水警總督察林婉儀和海上走私，何珮珊指，同事心情難免有影響，但經內部檢討海上打擊走私策略及更新人手調配後，希望讓同事漸漸恢復信心。

另外，海關現時除了監視海上情況外，亦會派員在陸上監察，

不可以純追截，海上追截非常危險，對方亦是亡命之徒，而且未必是最有效方法。

她表示，將打擊相關走私倉庫，截斷走私集團的貨物來源。

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責任編輯：陳梓蔚