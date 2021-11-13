  • 25°C
香港時間 : 20211113日 (週六) 15:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨年倒數】TVB出招硬撼MIRROR 　古巨基復出參與無綫跨年騷

娛樂 13:45 2021/11/13

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

MIRROR、許廷鏗、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）會參於旅發局跨年演唱會，眾人會於西九文化區藝術公園戶外演出，演唱會同時會在電視及網上直播至全球各地，也會免費派3,000張門票。今日就有報道無綫邀請古巨基與30多組演出單位，對人氣高企的MIRROR對撼！

古巨基閉關兩年

MIRROR於西九文化區演出，就有指TVB安排古巨基、周慧敏、李克勤、《聲夢傳奇》學員等於香港中環海濱活動空間，可以容納超過15,000人。又有指張學友、陳奕迅、容祖兒、Twins、譚詠麟、郭富城等有待落實是否參與演出。 

最新影片推介：韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨

古巨基與太太Lorraine迎來囝囝Kuson，再加上受疫情影響， 基仔已閉關兩年，未有參與大型演出，這個跨年演唱會將會是其復出的「頭炮」，絕對有一定叫座力。 

基仔在家防疫、見證兒子成長的同時，曾於Instagram進行直播與粉絲交流，也有分享與囝囝的溫馨短片。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

基仔關注樂壇發展

基仔今次被安排與MIRROR「對撼」，不過作為前輩的他也一直有關注樂壇的新動向，欣賞不同的歌手。 

他曾於今年5月到九展欣賞MIRROR的演唱會，兼且有發文大講感受：「從素人開始，短短兩年多的時間，能做到這種壓台感和高質演出，是要花多少倍的汗水和努力才能做到。謝謝你們為樂壇的摩打加入了新電池。滾動。加油。」

他又有於今年4月CHILL CLUB頒獎禮後發文：「看著大家的演出，讓這個同時作為觀眾亦是歌手的我，對音樂的熱血迅即翻滾。看著各種不同風格元素實力偶像的演出，香港樂壇能夠有你們真好。不論資歷，一起努力，互相欣賞！共勉！」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TVB失旅發局除夕騷製作權

至於提到TVB今年未可製作旅發局除夕騷，有指是與MIRROR有關。前TVB業務總經理陳志雲日前在自家YouTube頻道《志雲頻道》爆料，他指據了解TVB也有參與競投活動的製作權：「據了解TVB都有競投，兩者投標製作費都差唔多，不過TVB最終輸咗畀ViuTV，主要原因據聞因爲ViuTV有Mirror呢張王牌」。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

Mirror 李幸倪 江海迦 許廷鏗 ViuTV 音樂 古巨基 李克勤 陳志雲 TVB

最高瀏覽

【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
10:32 2021/11/12
【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
【娛圈喜訊】利君牙與「腦細B」阿Bu結婚　陳柏寧：成日用行動話我知你有幾錫我
10:14 2021/11/12
【娛圈喜訊】利君牙與「腦細B」阿Bu結婚　陳柏寧：成日用行動話我知你有幾錫我
【爸爸出軌】女兒檢查單據驚見爸爸常買避孕套　母女聯手揭發小三是媽媽閨密
17:15 2021/11/11
【爸爸出軌】女兒檢查單據驚見爸爸常買避孕套　母女聯手揭發小三是媽媽閨密