【跨年倒數】TVB出招硬撼MIRROR 　古巨基復出參與無綫跨年騷

MIRROR、許廷鏗、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）會參於旅發局跨年演唱會，眾人會於西九文化區藝術公園戶外演出，演唱會同時會在電視及網上直播至全球各地，也會免費派3,000張門票。今日就有報道無綫邀請古巨基與30多組演出單位，對人氣高企的MIRROR對撼！

古巨基閉關兩年

MIRROR於西九文化區演出，就有指TVB安排古巨基、周慧敏、李克勤、《聲夢傳奇》學員等於香港中環海濱活動空間，可以容納超過15,000人。又有指張學友、陳奕迅、容祖兒、Twins、譚詠麟、郭富城等有待落實是否參與演出。

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古巨基與太太Lorraine迎來囝囝Kuson，再加上受疫情影響， 基仔已閉關兩年，未有參與大型演出，這個跨年演唱會將會是其復出的「頭炮」，絕對有一定叫座力。

基仔在家防疫、見證兒子成長的同時，曾於Instagram進行直播與粉絲交流，也有分享與囝囝的溫馨短片。

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基仔關注樂壇發展

基仔今次被安排與MIRROR「對撼」，不過作為前輩的他也一直有關注樂壇的新動向，欣賞不同的歌手。

他曾於今年5月到九展欣賞MIRROR的演唱會，兼且有發文大講感受：「從素人開始，短短兩年多的時間，能做到這種壓台感和高質演出，是要花多少倍的汗水和努力才能做到。謝謝你們為樂壇的摩打加入了新電池。滾動。加油。」

他又有於今年4月CHILL CLUB頒獎禮後發文：「看著大家的演出，讓這個同時作為觀眾亦是歌手的我，對音樂的熱血迅即翻滾。看著各種不同風格元素實力偶像的演出，香港樂壇能夠有你們真好。不論資歷，一起努力，互相欣賞！共勉！」

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TVB失旅發局除夕騷製作權

至於提到TVB今年未可製作旅發局除夕騷，有指是與MIRROR有關。前TVB業務總經理陳志雲日前在自家YouTube頻道《志雲頻道》爆料，他指據了解TVB也有參與競投活動的製作權：「據了解TVB都有競投，兩者投標製作費都差唔多，不過TVB最終輸咗畀ViuTV，主要原因據聞因爲ViuTV有Mirror呢張王牌」。

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