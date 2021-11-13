【染髮過敏】美女染髮翌日面腫變豬頭　醫生：對染髮劑嚴重過敏化學灼傷

▲ 一名女子對染髮劑嚴重過敏，染髮翌日面腫如豬頭。

染髮若引發過敏，後果可以很嚴重。美國紐約一名26歲女子近日往髮型屋染髮後，翌日醒來面部腫脹如豬頭，求醫後證實對染髮劑嚴重過敏，頭皮和臉部遭化學灼傷。

據《每日郵報》報道，10月24日，女子Kelly Kruppner往髮型屋把頭髮由紅色染成深棕色。髮型師把染劑塗在她耳後測試，維持約一小時，完成後並無任何不適症狀。惟翌日睡醒，她照鏡時卻發現臉部和頭部腫脹了許多，幾乎腫得無法張開眼睛，猶如變成另一個人，連她自己也覺得不像自己，丈夫則無法認出她來。

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該女子往急症室求醫，經醫生檢查後，證實是對染髮劑出現嚴重過敏反應，直言之前從未見過如此嚴重。醫生指出，她的頭皮嚴重灼傷，暫不能使用洗髮水，以免導致感染或更為腫脹、疼痛。由於頭皮嚴重受損，屬於化學灼傷，而非單純過敏，康復至少要三至四個星期。

醫生續指，髮型師為該女子染髮時雖有進行測試，但等待時間不足，以致未能發現她對染髮劑過敏。她被醫生禁止駕車，以免釀成意外，並被警告日後不要再染髮。

經治療後，她受傷的頭皮已漸漸開始結痂，臉部也消腫了。由於前車可鑑，她近日分享自身經歷，提醒大眾無論使用甚麼產品，最好先進行測試。

留意染髮劑成分

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣