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【為港爭光】中大醫學院助理院長奪國際獎項　曾領導過百國際專家制訂手術指引

社會 12:51 2021/11/13

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

中大醫學院助理院長 (外務)、外科學系助理教授張源津，獲國際泌尿外科學會（SIU）在國際大會上頒發創新者大獎。（中大提供圖片）

中大醫學院助理院長 (外務)、外科學系助理教授張源津，獲國際泌尿外科學會（SIU）在國際大會上頒發創新者大獎，以表揚他在泌尿外科領域的優秀表現。SIU是有逾百年歷史的國際組織，致力透過教育和科硏為全球病患提供最高水準的泌尿外科服務，張源津是首位香港人獲SIU頒發獎項。

張源津曾發表大量前列腺癌研究，及後開展了膀胱癌研究，早前曾領導過百名國際專家團隊共同制定「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術（ERBT）共識聲明」，為醫療人員提供指導，該聲明已成為全球ERBT手術的參考基礎。他也是RESECT研究的亞洲國家協調員，該研究是評估治療膀胱癌最常用的「經尿道膀胱腫瘤切除術（TURBT）」最大規模的全球研究。

他年前創立UroSoMe，為泌尿科在社交媒體建立國際研究工作小組。通過 UroSoMe，他發表了關於新冠肺炎對全球泌尿科服務影響的重要調查，參與人士包括來自六大洲逾1,000名泌尿科醫護人員，調查結果已在國際醫學期刊《European Urology》上發表。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳梓蔚

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