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【碳中和】黃錦星強調減碳有價　社會迎接新時代要為環保投資

社會 14:14 2021/11/13

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黃錦星強調減碳有價。（資料圖片）

全球力追「碳中和」目標，環境局局長黃錦星今日（13日）發表網誌指，為迎接「碳中和」的新時代，社會需要投入相當資本，推展潔淨及淨零能源發電等，此過程難免涉及電費上調壓力，所謂減碳有價。

除了推動「淨零發電」，黃錦星亦希望社會聚焦「節能綠建」。他在網誌提到，建築物佔全港用電量約90%，推動節能和提升能源效益，將幫助整體社會、各行各業以至各家各戶在能源轉型期間，平衡電費上調的負擔。

政府亦已新訂定「綠色能源目標」，務求至2024-25年度5年間，進一步提升政府的整體能源表現6%。

另外，政府已直接或間接推出多個鼓勵項目，以支援社區加強節能以至加裝可再生能源系統，如太陽能發電。黃錦星歡迎各界善用這些機遇，減碳慳錢。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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