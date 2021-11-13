【癌症殺手】女子胃痛忍半年肝臟長滿30顆腫瘤　求醫揭患癌王胰臟癌4個月後病逝【附症狀】

▲ 一名女子胃痛半年始求醫，結果發現肝臟長滿30顆腫瘤，確診患胰臟癌，4個月後病逝。

持續胃痛要及早求醫！台灣有醫生分享病例指，當地一名60歲女子胃痛半年，自行買藥吃也不見好轉。直至往醫院檢查，才被發現罹患「癌王」胰臟癌，確診4個月後離世。本港醫管局指，由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。

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台灣安南醫院醫師許秉毅在當地節目《健康2.0》分享病例指，該名60歲女子一年前被診斷出患糖尿病，期間定時服藥，惟半年後球發現胃部不舒服，遂自己買胃藥服用，惟未見好轉，痛楚持續。

忍了好一段時間，她往醫院求診，服藥後、右上腹同一位置持續疼痛。拖延半年，她再度往醫院檢查。醫生發現她肝臟變大，照超聲波後，看見她肝臟約有20至30顆小腫瘤。經詳細檢查後，證實是胰臟癌，並轉移至肝。由於該女子不願接受後續治療，確診4個月後就病逝。

胰臟癌為本港第5號癌症殺手

根據本港癌症網上資源中心的數據，胰臟癌是本港第5位致命的癌症，在2018年，胰臟癌導致711人死亡，佔癌症死亡總數4.9%。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去十年錄得升幅，而死亡率的升幅十分顯著，從2008到2018年，因胰臟癌而死亡的人數躍升67%。

何謂胰臟癌？

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

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胰臟癌徵狀

據癌症網上資源中心的資料，出現以下徵狀，有可能患上胰臟癌：

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責任編輯：羅嘉欣