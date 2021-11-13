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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　經阿聯酋航班抵港

社會 14:20 2021/11/13

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（13日）零時，中心正調查2宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12,381宗。

新增個案均為輸入個案，一宗涉及L452R變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及2名女子，年齡分別為49和65歲，均由A組指明地區（高風險）抵港。2名病人均在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

據政府提供資料，2名確診疫者均已接種2劑新冠疫苗，其中49歲患者4月時曾於香港接種復必泰疫苗；65歲疫者曾於7月和8月於巴基斯坦接種莫德納疫苗。

49歲患者上患者11月11日從毛里求斯和阿拉伯聯合酋長國經航班EK384抵港；65歲患者11月11日從巴基斯坦，經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港。

過去14天累計報告36宗個案，全屬輸入個案。

更多影片：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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