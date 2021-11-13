【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔清醒後第一句話：媽媽不要哭

▲ 18歲大學生因車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆，曾一度昏迷，目前已清醒脫離危險期。

因為一宗車禍糾紛，台灣一名單親家庭長大的18歲男大生，遭到駕駛名車的22歲富二代及2名友人拉下車痛毆，導致顱內出血、顱底骨折，曾一度昏迷在加護病房與死神搏鬥。今日傳來好消息，男大生已恢復意識。孝順仔清醒後第一句話就是安慰媽媽：「媽媽不要哭，等我回來」，令宋母淚崩。

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遭到惡少毆打重傷的大學生目前已恢復意識，已脫離危險期，病情亦逐漸好轉，聽到別人叫名字亦會點頭回應。今早醒來時第一句說話便是安慰一直守在床邊的媽媽：

媽媽不要哭，不要傷心，我沒事的，等我回來。

媽媽聽到愛兒說話隨即淚崩，並回應道：

媽媽很愛很愛你，媽媽會堅強。

其主診醫生表示男大生特恢復情況相當好，說話很清楚，亦可回答簡單數學題，而事發當天的事情亦都記起來，代表其腦部傷害已經慢慢恢復。不過，未來復健之路將是另一個難關，估計需時1年恢復傷口和進行復健。

車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆

事發於11月7日凌晨，台中市一名年僅18歲的宋姓男大生，駕車載4名同學返家途中，不慎與一輛瑪莎拉蒂名車發生碰撞，車上的25歲富二代李韋霖、19歲陳勁豪及22歲的張敦量先後下車，把宋男痛毆。

3人不顧宋男求饒，其中張敦量帶著醉意，從車上取出一支球棒，將宋男押到路旁手毆打，並恐嚇宋男同車同學不准報警，其後路過的民眾目擊報案，惟警方到場時，宋男已被毆打致顱內出血昏迷。

曾承諾長大後照顧媽媽

被打至重傷的宋男出身單親家庭，在高中二年級時，他就跟著媽媽生活，媽媽原本是家庭主婦，離婚後自己創業賣童裝，卻遭到惡意欺騙，只能黯然倒閉。宋媽媽身體不好，有先天性心臟病，曾接受心導管手術，休養了一段時間，近日才開始返新工，卻不料收到兒子的噩耗。

宋媽媽接受媒體訪問時表示，孩子很貼心，喜歡音樂、也愛運動，平常會跟她逛街、聊天；不想讓媽媽過得太辛苦，曾經說最大願望就是投資賺錢、創業開店，讓媽媽過上好日子。而兒子從小也很懂事，事發當日，兒子沒有衝回車上，就是為了保護車上的朋友，

孩子車上朋友打給我時，已經嚇得連話都說不清楚，最後是警察跟我通話，我才知道發生什麼事情！

看著兒子送院後仍在病床上吐血，身上都插住喉管，令她悲痛不已。她不明白，為什麼兒子已經頻頻道歉，對方就是不肯放過他。除了張敦量動手外，一旁的李、陳2人，不但沒有幫忙勸架，還打電話叫他人前來助陣，讓她完全無法接受，她決定要向3人提告。

警方最初判定為傷害案件，更讓3名惡少離開，引起大眾不滿，在輿論壓力下，改為殺人未遂等重罪偵辦，11月10日下午將3名疑犯拘捕，移送至台中地檢署，而檢察官調查訊問後，將控告3人殺人未遂、傷害、強制等罪名，目前3被告被羈押禁見。

持棍傷人的張敦量，其父張朝棟是台灣百桂食品的負責人，張父日前開記者會致歉，並與前妻到醫院希望向宋母道歉，不過宋母拒絕見面，最終張父及張母在醫院外下跪10多分鐘後離開。

責任編輯：王明芳