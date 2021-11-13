【MIRROR成員】鏡粉老婆投訴電腦不能上網　前夫花式玩命用「Ian卡」插電腦底板

早在社交平台群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」建立初期，已有MIRROR鏡妻粉的老公們（前夫）指自己誤稱MIRROR成員陳卓賢（Ian） 為「LAN」、「LAN線」，日前就有前夫於群組內分享自己「花式自殺」地用上Ian款快餐店小卡，獲得不少網民留言嘲笑。

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Ian小卡被插電腦底板

有一位前夫於群組內發帖，上載一張把Ian小卡插在電腦底板卡槽的黑白相，寫道：「老婆話電腦突然上唔到網，我身為前夫，當然要幫手啦，換咗張lAN卡，真係快咗……講緊婚姻破裂嘅速度」。

網民的留言也相當精彩，「自殺式，怪得誰？」、「Lan卡量多，死亡速度下降中……」 、「用tiger 或Alton ,快過光纖」、「下次試下插姜濤卡。可能冇事呢」、「I同l#我唔識分呀」。

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傳鏡仔小卡數量不均

今期快餐店所推出的MIRROR成員小卡為Ian、柳應廷（Jer）和王智德（Alton），一直有傳鏡仔成員卡的數量不均，兼且粉絲「投訴」Ian的小卡數目佔比較多。「前夫」群組也有人大呻自己一連抽了11張Ian卡，不知道如何向老婆交代：「求救！我可以點同老婆交代？算啦，我都係瞓M記算！」

而快餐店將會於下星期推出集齊MIRROR 12位成員的限量版閃卡，即是一眾前夫們又要再努力默默換卡了！