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【野豬出沒】關注組發公開信籲政府停止人道毀滅　斥漁護署做法開倒車

社會 16:16 2021/11/13

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野豬關注組發公開信呼籲政府停止人道毀滅野豬，又斥責漁護署做法開倒車。（資料圖片）

漁護署昨（12日）公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。

Facebook群組「香港野豬關注組」就此事向漁護署署長發公開信，信中提及關注組堅決反對「人道毀滅」的動物政策，批評漁護署的政策「開倒車」，中斷人豬共存的和平政策。

關注組表示，普遍市民對動物的同理心、愛護及尊重動物的表現，有增無減，是文明城市的體現。政府應加強教育市民愛護及尊重動物，採用更文明方法如捕捉、避孕針/絶育、放回等，而非人道毀滅。

信中最後向漁護署發出6項訴求，包括：

  • 立即撤回定期捕捉及「人道毀滅」野豬政策。
  • 增設冷靜期/ 觀察期讓市民改變餵飼野豬的習慣。
  • 增加資源推行「捕捉、避孕針/絶育、放回」政策、改善垃圾桶設計。
  • 加強署方人員面對野生動物的培訓。
  • 全面推行正確對待動物的教育。
  • 邀請民間團體、市民與漁護署商討政策。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：陳梓蔚

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