【野豬出沒】關注組發公開信籲政府停止人道毀滅 斥漁護署做法開倒車
社會 16:16 2021/11/13
漁護署昨（12日）公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。
Facebook群組「香港野豬關注組」就此事向漁護署署長發公開信，信中提及關注組堅決反對「人道毀滅」的動物政策，批評漁護署的政策「開倒車」，中斷人豬共存的和平政策。
關注組表示，普遍市民對動物的同理心、愛護及尊重動物的表現，有增無減，是文明城市的體現。政府應加強教育市民愛護及尊重動物，採用更文明方法如捕捉、避孕針/絶育、放回等，而非人道毀滅。
信中最後向漁護署發出6項訴求，包括：
- 立即撤回定期捕捉及「人道毀滅」野豬政策。
- 增設冷靜期/ 觀察期讓市民改變餵飼野豬的習慣。
- 增加資源推行「捕捉、避孕針/絶育、放回」政策、改善垃圾桶設計。
- 加強署方人員面對野生動物的培訓。
- 全面推行正確對待動物的教育。
- 邀請民間團體、市民與漁護署商討政策。
一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳梓蔚