【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇

▲ 王丹妮演《梅艷芳》獲稱讚。

以百變天后梅艷芳一生傳奇為藍本改編的電影《梅艷芳》，在昨日（11月12日）正式上映，首日票房再加之前優先場累計收379萬元，成續十分理想。

今年32歲的主角王丹妮（Louise），今次《梅艷芳》是她的電影處女作。她雖然完全沒有演戲經驗，在片中演出卻獲觀眾大讚，可說是前途無限。

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天生模特兒身段

王丹妮出生於香港一個單親家庭，自幼在新界屯門長大，天生好身段的Louise現時身高約178cm，而她早在初中時，身高已約167cm，因此中學時被老師看中具長跑條件，先後選她為長跑1500米選手及排球隊等運動。

在17歲，王丹妮參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，並正式入行做時裝模特兒，曾代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，並於日本及米蘭等行時裝騷，踏上Chanel、Dior等著名品牌的時裝騷舞台。

在2014年，Louise與男友性格不合而分開，可是她卻早已意外懷孕，她尊重生命選擇勇敢當未婚媽媽，誕下一名女兒，愛女隨母姓喚王芷欣（Affa）。

到2016年，王丹妮與羅孝勇（Sheldon）公開戀情，二人拍拖約4年後，於2020年結婚。羅孝勇視Affa如親生女兒一般，曾表示Affa早已稱呼他為「爸爸」。王丹妮與羅孝勇結婚後，Affa亦改隨繼父姓，改名為羅芷欣。

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接受6個月訓練

在2016年尾，王丹妮參加《梅艷芳》全亞洲區角色選拔，直至2017年11月「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民選定Louise飾演梅艷芳。

不過王丹妮曾接受TOPick訪問表示，知道當選後反而太驚而出國逃避：「怕到要買機票去泰國走佬，躲在酒店房內哭了兩天，真的是滿腦子問題，很擔心且有很大的壓力，能不能夠做好呢？應如何去做呢？」

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王丹妮哭了兩日後，鼓起勇氣踏出酒店房：「決心要做好這件事，不想辜負團隊對我的信任，也不想辜負梅姐。」

之後，她接受電影公司安排為期6個月的訓練，學演技、跳舞等，電影《梅艷芳》在2018年正式開拍，到今年上映。王丹妮演出有口皆碑，證明Louise有先天條件，同時付出後天的努力之後有所成果。

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