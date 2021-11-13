【新冠肺炎】貨機機組人員居社區後初步確診　曾接種2劑復必泰疫苗

▲ 貨機機組人員確診，居於大角咀凱帆軒1座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查1宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。



個案涉及一名53歲男病人，為貨機機組人員，居於大角咀凱帆軒1座。他於10月31日的檢測結果呈陰性，並於11月3日離開香港前往德國，於11月7日由德國經航班CX3166返抵香港。病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的新冠肺炎病檢測，結果呈陰性。



病人其後根據相關豁免人士規定進行強制檢測，昨日（12日）於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值約24至26，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

病人沒有出現病徵，他曾於3月11日及4月7日於香港接種2劑復必泰疫苗。



由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，而凱帆軒共三座均使用同一個住客出入口，政府今晚會在凱帆軒1、2及3座作出限制與檢測宣告。同時，病人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

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責任編輯：陳梓蔚