【封區檢測】大角咀凱帆軒約1400名居民接受檢測　沒有發現確診個案

▲ 圖示工作人員在「受限區域」內為受檢人士戴上手環，證明她已接受檢測。(政府新聞網圖片)

港府昨晚7時半起圍封大角咀凱帆道11號凱帆軒1至3座，稱涉海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株。政府今日（14日）上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。



政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨1時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠肺炎病毒檢測。截至今日凌晨一時，約1400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約880戶，當中約300戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩