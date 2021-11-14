【梅艷芳】羅敏莊女兒演童年梅姐甚搶鏡 　陳禛5歲已上紅館又唱又跳

▲ 羅敏莊陳國邦女兒陳禛演童年梅艷芳。

以一代天后生平為題材電影，開畫後叫好叫座，女主角王丹妮演出受好評，而戲中扮演童年梅艷芳的小演員，便是羅敏莊和陳國邦女兒陳禛，當時拍攝時僅5歲的小陳禛，已流露演戲天份。

《梅艷芳》早在4年前已開拍，戲中有講到童年時的梅艷芳和梅愛芳曾以荔園演出，而扮演童年梅姐的小演員陳禛，需要講對白又要在台上唱跳。

而當時5歲的陳禛並不怯場，表現出色，被不少觀眾大讚可愛，留下深刻印象。

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表現不怯場

媽媽羅敏莊日前在社交平台分享女兒拍攝花絮照，留言：「2018年，這位小女孩五歲，在「傻更更」之情況下扮演我的超級偶像梅姐的童年時。」

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不過她指因女兒太細，故也要解決不少問題：「例如解釋為何拍戲、梅姐是誰、為何要化妝及戴假髮，還要教她講對白和唱一些懷舊金曲等等……幸好她如我一樣聰明，很快就明白一切，在導演及各工作人員耐心指導下，她演戲了！而今晚我终於看到她在大銀幕出現，實在太神奇！她還扮演『梅艶芳』呀！」

羅敏莊感謝電影給予女兒機會，並稱：「Jan Jan,Proud Of You!」

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紅館任嘉賓展才華

現年9歲的陳禛甚有演藝才華，5歲時便曾在契爺阮兆祥的紅館演唱會任嘉賓，二人合唱《廣播道fans殺人事件》，因唱得跳得，故被《梅艷芳》導演梁樂民注意到，並決定邀其演出。

在戲中跟陳禛有對手戲的蝦頭楊詩敏，便讚陳禛有演戲潛質，而導演亦甚滿意陳禛的表現。