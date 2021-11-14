【外傭檢疫】羅致光指抵港外傭確診率下降　會持續調整輸入名額

▲ 羅致光指抵港外傭確診率下降，會持續調整輸入名額。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（14日）在網誌表示，透過調整外傭指定檢疫設施數目與入住名額，每天來港外傭人數已逐步回升，到港後外傭確診率有下降趨勢，但相對整體10月份從外地來港已完成疫苗接種人士的確診率，到港外傭的確診率仍然偏高。

羅致光指，每天來港外傭人數已逐步回升，由9月上半月的平均每天28.3人，上升至10月下半月的平均每天63.7人。11月上旬的每天平均數字已上升至107.2人。而且到港後外傭確診率有下降趨勢，較明顯的便是來自菲律賓的外傭，而印尼外傭的確診率相對較低。不過，相對整體10月份從外地來港已完成疫苗接種人士的確診率的0.55%，到港外傭的確診率仍然偏高。

羅致光表示，會持續觀察菲律賓、印尼兩地的疫情、疫苗接種率的進展、到港後確診率的變化，以調整從菲律賓與印尼輸入外傭的進度。他提醒由12月8日起，香港沙田萬怡酒店成為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，取代了荃灣絲麗酒店，除了每晚房間價格較低外，可作檢疫用途的房間數目亦有所增加。

若面對現有外傭在完約後希望回鄉生活，羅致光建議，可與原有外傭達成協議，先續一份新合約，當新外傭成功到港及完成檢疫後，才在雙方同意下終止合約。退而求其次，是游說外傭延長現有合約，最長可以是6個月，當新外傭成功到港及完成檢疫後，才在雙方同意下終止合約。

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責任編輯：李榮忠