【車Cam直擊】北角野豬襲警案驚險片段曝光　野豬狂追咬輔警小腿遭噬至傷口見骨

▲ 北角有車Cam拍攝到野豬襲警片段。

北角天后廟道於本周二（9日）晚上發生野豬襲警事件，一名男輔警被野豬咬傷右小腿及臀部、腰部跌傷，其中右小腿内側的傷口更深至見骨。現場有車Cam拍攝到整個過程，該名輔警手上沒有帶備盾牌，獨自一人遭到野豬猛烈攻擊，張口噬向他最少7次，輔警毫無還擊之力。

該片段全長34秒，在天后廟道26號飛龍台附近停車場有車Cam拍攝到，片中輔警突然從一輛白色私家車旁衝出，沒有帶備盾牌，只手持電筒及螢光棒，遭一頭野豬從後攻擊撞跌。

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輔警失平衡倒地，野豬用頭連環猛撞他，在短短10秒撞飛輔警至少3次，張口噬向他最少7次。輔警被撞飛2米，野豬更朝他右小腿狂噬，輔警毫無招架之力，急忙起身逃走，野豬發現後亦追逐他。

男輔警被野豬咬傷右小腿，傷口長達6吋深至見骨，臀部右邊亦噬一口，被送往瑪麗醫院治療，情況穩定。TOPick就此事另向漁護署查詢。

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而漁護署本周五（12日）公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。漁護署亦會研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴展野生動物禁餵區，加大力度，禁止人為餵飼野生動物。

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Facebook群組「香港野豬關注組」就此事向漁護署署長發公開信，信中提及關注組堅決反對「人道毀滅」的動物政策，批評漁護署的政策「開倒車」，中斷人豬共存的和平政策。

關注組表示，普遍市民對動物的同理心、愛護及尊重動物的表現，有增無減，是文明城市的體現。政府應加強教育市民愛護及尊重動物，採用更文明方法如捕捉、避孕針/絶育、放回等，而非人道毀滅。

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責任編輯︰王明芳