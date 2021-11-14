【十月初五的月光】胡鴻鈞取代張智霖演初哥哥賣萌　姚嘉妮演經典潑婦萬朱沙華

▲ TVB台慶劇《十月初五的月光》

「沒有經歷過遺憾的人生，又怎能明白圓滿的意義？」之前監製TVB熱播劇《逆天奇案》的陳志江，最新監製的TVB台慶劇《十月初五的月光》將緊接《換命真相》於下周一（11月22日）播出。

由於舊版《十月初五》叫好又叫座，QE、君好、文初及禮信等角色全部深入民心，今次無綫重拍經典劇集，並找來新生代演員何依婷、胡鴻鈞、羅天宇等擔正男、女主，QE則由實力派演員米雪飾演，相信定必有新一輪火花。

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其他參與演員還有石修（全海景）、姚嘉妮（萬朱沙華）、郭子豪（金勝）、蔚雨芯（江依文）、林穎彤（汪海琳）、林偉（萬世光）、伍富橋（萬沛堅）、鄺潔楹（萬沛琪）、海俊傑（祝展輝）以及康華（馬冰心）等。

根據早前發布的《十月初五的月光》官方海報，除三位男女主角霸正中間位，米雪、姚嘉妮、郭子豪及石修在劇中亦舉足輕重。

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不怕新舊版被比較

在眾多主要角色中，網民對胡鴻鈞及嘉妮的演出最為關注，胡鴻鈞飾演的初哥哥之前由萬人迷張智霖擔正，「珠玉在前」難免有所比較。

不過監製陳志江並不擔心胡鴻鈞會被比下去：「佢演得好好喎！佢係一個好活潑開朗嘅人，所以睇佢啲戲會好開心。而且佢做感情戲都做得好好，有場獨腳戲做得好出色，係以往你哋冇見過嘅胡鴻鈞。」

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大批藝客串演出

至於嘉妮飾演的萬朱沙華則以「潑辣」、「得勢不饒人」馳名，唔少網民擔心嘉妮演技雖好，但似乎未夠「八婆」；但觀乎官方發布劇照，嘉妮舉手投足都有股「辣勁」，滿臉的憤怒、不耐煩與不甘心，明顯是狠角色，至於巴辣度與陳曼娜能否比併，則要待劇集正式播出後才有分曉。

至於海報右上角，則列有是次「特別演出」陣容，包括近日在多套劇集中均有精彩演出的劉佩玥，另外還有張頴康、莊思明、余德丞、黃嘉樂、丁子朗及李國麟。

不過監製陳志江透露，他們雖然只是特別演出，但每位演員都很有發揮：「劉佩玥要好後期先出場，但佢個角色係擔當住非常重要嘅任務，大家一定會鍾意嘅。丁子朗就做毒男，個造型都幾特別，但現階段暫時保持神秘感先。」

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至於余德丞係年青版祝展輝，陳志江稱：「余德丞都幾多戲份，而佢都充份演繹到小鮮肉嘅感覺。黃嘉樂個角色就會同萬朱沙華嗌交，係咪聽落都好刺激？」

陳志江又透露，在舊版中飾演金勝媽媽的康華、文初爸爸的李國麟、以及萬珠沙華工人的馮素波，這次將會出演與舊版截然不同的角色，康華更是繼《星空下的仁醫》後再與海俊傑飾演夫妻，未知是次二人又會否有不一樣的火花？