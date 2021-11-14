【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死

▲ 內地一名消防員飛撲救輕生婦人，結果雙雙墮樓亡。

內地近日發生消防員殉職事件，安徽省亳州市蒙城縣一名24歲消防員陳建軍，前日（12日）在樓宇天台飛撲救跳樓輕生的中年女子，結果雙雙墮樓，兩人均告不治。不少民眾得悉事件後，在晚上自發悼念陳建軍。

綜合內媒報道，事發在12日早上10時，安徽蒙城縣一名中年女子在4樓天台企跳。當地警方及消防接報到場後，設法安撫及開解婦人，雙方僵持近一小時。從網上流傳的影片可見，婦人情緒激動執意尋死，突然奔跑避開地面的安全氣墊再跳下，消防員見狀飛撲抓住她的腳，雙雙從4樓墮地，圍觀途人嚇得大叫。兩人送院搶救後證實不治。

家屬認屍情緒崩潰

據悉陳建軍出身於農村家庭，父母靠種地及打散工為生，家中還有一名年約10歲的妹妹。家屬得知消息後立即趕到殯儀館，情緒崩潰痛哭，場面令人心酸。殯儀館工作人員表示，陳建軍女友亦有到場，執意為他守靈，在值班室門口站了許久，最終讓她看一眼遺體便勸其離開。工作人員又透露，陳建軍原本打算在3個月後退出消防救援隊，回家準備結婚，想不到發生此憾事，令人惋惜。

陳建軍生前參與各類滅火及救援行動多達1,300次，協助營救過百人，屢獲嘉獎。安徽省青聯13日決定追授他「安徽青年五四獎章」，感謝他無私奉獻救人。

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網民質疑安全裝備不足

事件傳開之後，有民眾自發悼念陳建軍，在事發地點附近空地點起蠟燭為其送別，亦有父母帶小朋友來獻花。此外不少網民在社交媒體留言悼念，「英雄一路走好！」、「痛心不已」、「真的太難受了……」；亦有人質疑消防員的安全裝備是否不足，「為何消防員救人，自己沒有保護措施？」、「為何安全繩起不了作用？」、「為了下一個消防員的安全，應該要檢討」。

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責任編輯：王明芳