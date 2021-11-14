【跨年倒數】「跨年倒數演唱會」門票抽獎一連10天接受登記　一文看清登記詳情及注意事項

▲ 旅發局呈獻「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬活動，一連10天的登記期由明天（15日）展開。（資料圖片）

香港旅遊發展局呈獻「香港跨年倒數演唱會」門票抽奬活動，一連10天的登記期由15日展開，至下星期三（24日）下午5 時半截止。活動將由電腦系統隨 機抽出1500名得獎者，每人可免費獲得 2 張門票。門票並非先到先得，登記的先後次序亦不會影響中獎機會，市民毋須急於首天登記。登記詳情及注意事項即看：【下一頁】

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，他們將聯同江海迦（AGA）、 許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR，以及香港管弦樂團，為現場觀眾呈獻一場精彩的跨年演唱會，同時透過電視及網上全球直播。

▲ 最新落實演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興早前提醒市民不要重複登記，因為申請人登記時需要填上同行者的個人資料，而有關同行者則不可以再以登記人身份再抽門票，否則系統將會自動篩出重複的申請。

他又提醒，今次設立的登記時間有10日，呼籲市民不需要急於首日登記門票「唔係最快登記就有，是需要抽門票」，而抽中門票的市民在領取門票時，需要帶備身份證及針卡以證明已接種兩劑疫苗。

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責任編輯：郭詩詩