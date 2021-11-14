【土地使用】​「支援非政府機構善用空置政府用地」計劃　批出20個項目中兩項目已完工

▲ 「堅農圃」的社區農圃為全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的社區農圃。現時工程已順利完成並開始運作。（政府新聞處）

​發展局局長黃偉綸今日（14日）發表網誌表示，「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃已取得初步成果，當中兩個項目已順利完成並開始運作，另有6個項目預計今年至明年完成。

發展局2019年2月亦推出「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃，支援成功申請的機構，展開基本的復修工程。發展局助理秘書長（規劃）洪建樂指，局方一直嚴謹把關，確保批出的款項用得其所，如在批出的20個項目中，11項只批出了前期工地勘測及設計的款項，有關團體仍需於下一階段向發展局申請較大額的工程費用。

洪建樂表示，局方及政府專業部門會向申請人及其委聘的專業人士提供技術上的建議，以協助他們順利完成工程，而資助計劃已取得初步成果，當中兩個項目已順利完成並開始運作，另有6個項目預計今年至明年完成，餘下的項目亦陸續開展並進行詳細設計。

目前獲資助的項目十分多元化，包括藝術及文化、社區共融、社區園圃、動物權益、過渡性房屋、協助有特別教育需要兒童的非牟利學校等。

其中，位於堅尼地城卑路乍灣海濱休憩用地旁政府用地的項目，工程已順利完成並開始運作。非政府機構「堅農圃」在該處約2,000平方米的範圍，建造全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的社區農圃。

另一個獲資助計劃支持的項目，是位於東區鰂魚涌海濱的一幅政府用地，獲批租用的聖雅各福群會計劃在用地上建造一幢一層高的多用途活動中心，旁邊有大草坪，讓區內市民休憩和參與活動。

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責任編輯：李榮忠