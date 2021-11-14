【世界糖尿病日】去年錄逾500宗糖尿病死亡個案 衞生署籲市民實踐健康生活預防患病
國際糖尿病聯合會及世界衞生組織將每年11月14日訂為「世界糖尿病日」，以應對糖尿病對公眾健康日漸增加的威脅。2021至2023年的主題為「讓糖尿病患者獲得護理」。衞生署呼籲市民透過實踐健康生活模式，持續關注及預防糖尿病，以有效減低患上糖尿病的機會。
糖尿病是一種常見的慢性疾病，指血糖濃度高於正常水平。糖尿病可引致腎衰竭、失明、截肢、心血管疾病、中風甚至死亡。在2020年，糖尿病共導致586宗登記死亡個案，在香港最常見的致命疾病中排第10位，亦是感染新冠肺炎後病情轉趨嚴重的主要風險因素之一。
糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見（佔所有糖尿病個案約9成）。衞生署於2014至2015年度人口健康調查發現，本港15至84歲人士中8.4%患有糖尿病，當中超過一半患者並不知道自己患有糖尿病。
衞生署發言人說，由於二型糖尿病在初期通常沒有症狀，患者可能在併發症出現前患病多年而未有察覺。因此，為有較高風險患上二型糖尿病的人進行篩查，以及識別患上糖尿病前期的人士，是預防該病的重要一環。
發言人補充指，糖尿病篩查的目的是識別沒有症狀但可能患上該病的人士，以便及早提供介入措施或治療，防止或延緩病情惡化。根據《香港糖尿病參考概覽——成年患者在基層醫療的護理》建議，市民應從45歲開始進行二型糖尿病篩查，並因應是否具有糖尿病風險因素及以往的篩查結果，每一至三年進行篩查。市民如對糖尿病或相關篩查方法有任何疑問，可向醫生查詢。
要降低罹患二型糖尿病的風險，市民應多做體能活動、保持均衡飲食、避免飲酒、不要吸煙，以及維持健康的體重。
衞生署會繼續致力與各政府部門及社區夥伴合作，提升市民認知健康生活對預防糖尿病的重要性，建設健康的生活環境。署方已於衞生防護中心網頁設立「世界糖尿病日」專頁。市民亦可參閱衞生署最新刊出的「非傳染病直擊」了解更多有關糖尿病的資訊，或瀏覽專頁，獲取有關政府防控包括糖尿病等非傳染病的策略及行動資訊。
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責任編輯：郭詩詩