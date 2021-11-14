【愛妻男神】木村拓哉生日全家福照首曝光　為工藤靜香卸下光環相守21年

▲ 木村拓哉生日首度公開全家福照。

日本萬人迷男神木村拓哉日前49歲生日，工藤靜香兩名愛女木村心美和木村光希，在社交平台向父親送上祝福，女兒更首次公開一家4口昔日為木村慶生合照，已成愛家男神的木村，流露出幸福笑容。

現正有新片《假面之夜》上畫的木村拓哉，早前並宣布將首度進軍荷里活拍片，事業再闖高峰，同時木村亦擁有幸福家庭，令人羡慕。

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昨日木村拓哉49歲生日，兩位已出道成藝人的女兒心美和光希，就在IG發布多張過去跟父母的溫馨合照，其中一家四口的慶生照，更是首度曝光。

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太太工藤靜香亦在IG發布鮮花照，低調放閃寫到：「希望你們被燦爛的笑容環繞，被滿滿的愛意擁抱，擁有數不清的喜悅，最重要的是保持健康，不要太勉強自己，照顧好身體，度過安康又精彩的一年。」

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一生只愛過兩次

49歲木村拓哉一生人只談過兩次戀愛，第一次於18歲於工作場合遇上模特兒伊藤香里，對她一見鍾情，首次約會便開始拍拖。

▲ 相愛21年。

木村因劇集《愛情白皮書》、《悠長假期》、《戀愛世紀》而爆紅，成極受歡迎男星，戀情隨即亦因而備為各方壓力，二人的9年戀情最後亦因此告吹。

木村後經好友酒井法子的介紹，結識比他年長兩年、同樣愛好衝浪的歌手工藤靜香，二人於1999年開始拍拖。

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▲ 二人仍像初戀。（取自IG）

為家庭放下光環

翌年木村在演唱會宣佈與已懷孕的工藤靜香結婚，消息震驚全日本以至香港及台灣，當時木村被問及結婚對象是否工藤靜香時，他只謂：「除了她，還有誰？」

工藤靜香雖曾受木村歌迷惡言攻擊，但未因而退縮，為了愛人更甘願放棄事業，專心相夫教女，先後於2001及2003年誕下女兒木村心美和。

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▲ 愛女光希出道成模特兒及藝人。（取自IG）

現時兩女兒已長大並成為藝人，木村跟工藤結婚21年，專心守護家庭，更從沒有緋聞，今年4月木村被拍到與工藤靜香在午後一齊到公園放狗，享受二人時光，仍像初戀般恩愛。