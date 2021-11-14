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【男神廚房】方力申廚藝差被Do姐鬧　周嘉洛「毒氣襲擊」馮盈盈

娛樂 12:52 2021/11/14

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《男神廚房》，

鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，在明晚（11月15日）播出的《男神廚房》第7集，將展開新一輪男神對決。

這集「男神召集人」何廣沛請來元祖級《美女廚房》主持「率直男神」方力申、世界口琴冠軍「好吹得男神」李俊樂、「廢青男神」周嘉洛以及「無難事男神」關禮傑應戰，而美女試食團成員則為身為多間餐廳老闆娘的林夏薇、馮盈盈以及美女廚師Hilda。

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小方手法勁騎

今次菜式主題為「辣」，「處男廚神」嫌疑人物則有兩大目標，分別為小方及周嘉洛。先說小方，雖然看似準備十足、食材齊全，但烹調功架卻水準之下，除了被發現挑蝦腸挑至隻蝦「面目全非」外，就連切辣椒手法都勁騎呢。

「屋漏兼逢連夜雨」的小方，烹調途中更發現身處的廚房冇水，即時大叫救命，可惜不但未獲同情，更遭Do姐下狠話謂：「呢個係懲罰你呀！你以前蝦咁多美女吖喇！」

方力申原本正式開煮前很有信心。

小方聞言即識做地表示自己是來「消孽障」，隨即再向隔籬的周嘉洛「撲水」，可惜因有段距離，搞到小方「兩頭唔到岸」。

之後他在Fine Dining環節，除了被狠彈作品「鹹辣腥」外，更會遭牙尖嘴利的盈盈質問多年來水洗唔清的「假奶」事件，相當有娛樂性。

在王菀之鼓勵下，嘉洛決定出「舞」術。

周嘉洛不懂控制火喉

至於周嘉洛的可疑之處，是他不但炒意粉步驟大錯特錯，更將牛肉喪炒至水份全失變牛肉乾；另由於控制火喉「無道」，佢廚房不時傳出「花火」以及連綿不絕的黑煙，嚇至美女試食團面容失色，盈盈更大叫「生化武器」、「毒氣襲擊」！

姿勢嚇壞人，嘉洛牌意粉的味道亦同樣「驚」人，被狠批又鹹又乾，無計可施的嘉洛，最終在王菀之提議以「舞」代「餸」務求挽回失地，結果成功技驚四座，獲得全場一致掌聲！

關禮傑大展身手

而茹素4年的關禮傑，除了煮得，仲相當talk得！首先他表示要送紙包蛋糕給Do姐，並笑言：「食一啖好好食 但食得快好惡啃！」

Do姐聞言也不甘示弱：「你唔好亂講嘢，你個女喺我上手。」此外，關禮傑更會回應拍攝經典跳天台戲份時的感受。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

男神廚房 鄭裕玲 何廣沛 王菀之 關禮傑 周嘉洛 方力申 馮盈盈 TVB 綜藝節目

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