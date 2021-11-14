【強制檢測】葵青貨櫃碼頭前線員工明起加密檢測次數　未打針者須每日一檢已打針者每3日一次

▲ 由11月15日起，葵青貨櫃碼頭前線人員須定期接受更頻密的檢測。（資料圖片）

因應早前宣布加強對高風險及高暴露群組的檢測安排，政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），對特定的碼頭及船舶服務業前線員工發出強制檢測公告，要求有關人士定期接受新冠肺炎病毒檢測。



由明日（15日）起，葵青貨櫃碼頭前線人員，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長、冷凍貨櫃技術員、安全主任和舷梯保安員，在他們離開遠洋貨船後21天內，須定期接受更頻密的檢測。已完成接種疫苗的員工須每三天檢測一次，而未完成接種疫苗的員工則須每天檢測一次。

此外，自下周一（22日）起，船舶服務業的前線人員，包括領港員、所有在葵青貨櫃碼頭以外而須登上來港遠洋貨船工作的碼頭員工、貨物裝卸工人或理貨員、船務代理公司的登船文員、維修船上設備或機件的技術人員、須登船進行檢驗或審查工作的人士，以及從事遠洋貨船船員換班工作的人士（包括司機和交通艇船員），亦須接受強制檢測。已完成接種疫苗的人員必須在離開遠洋貨船後21天內每三天檢測一次，而未完成接種疫苗的人員則須每天檢測一次。



為便利上述人員接受檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站，政府亦會於下周一起在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近及油麻地避風塘公眾登岸梯級設立新的檢測站。



運輸及房屋局發言人表示，目前超過9成的貨運量都是經水路運輸進出香港。港府致力保障公眾健康，防止輸入個案的同時，也有必要確保環球貨物供應鏈運作暢順，市民日常所需的物品及服務不受影響。為此，政府已在貨櫃碼頭實施各項嚴謹的控制措施，並得到業界的全力配合。截至今年10月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工完成接種兩劑疫苗。



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責任編輯：郭詩詩