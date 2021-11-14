  • 24°C
香港時間 : 20211114日 (週日) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】葵青貨櫃碼頭前線員工明起加密檢測次數　未打針者須每日一檢已打針者每3日一次

社會 13:04 2021/11/14

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

由11月15日起，葵青貨櫃碼頭前線人員須定期接受更頻密的檢測。（資料圖片）

因應早前宣布加強對高風險及高暴露群組的檢測安排，政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），對特定的碼頭及船舶服務業前線員工發出強制檢測公告，要求有關人士定期接受新冠肺炎病毒檢測。

由明日（15日）起，葵青貨櫃碼頭前線人員，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長、冷凍貨櫃技術員、安全主任和舷梯保安員，在他們離開遠洋貨船後21天內，須定期接受更頻密的檢測。已完成接種疫苗的員工須每三天檢測一次，而未完成接種疫苗的員工則須每天檢測一次。

此外，自下周一（22日）起，船舶服務業的前線人員，包括領港員、所有在葵青貨櫃碼頭以外而須登上來港遠洋貨船工作的碼頭員工、貨物裝卸工人或理貨員、船務代理公司的登船文員、維修船上設備或機件的技術人員、須登船進行檢驗或審查工作的人士，以及從事遠洋貨船船員換班工作的人士（包括司機和交通艇船員），亦須接受強制檢測。已完成接種疫苗的人員必須在離開遠洋貨船後21天內每三天檢測一次，而未完成接種疫苗的人員則須每天檢測一次。

為便利上述人員接受檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站，政府亦會於下周一起在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近及油麻地避風塘公眾登岸梯級設立新的檢測站。

運輸及房屋局發言人表示，目前超過9成的貨運量都是經水路運輸進出香港。港府致力保障公眾健康，防止輸入個案的同時，也有必要確保環球貨物供應鏈運作暢順，市民日常所需的物品及服務不受影響。為此，政府已在貨櫃碼頭實施各項嚴謹的控制措施，並得到業界的全力配合。截至今年10月底，已有98%葵青貨櫃碼頭前線員工完成接種兩劑疫苗。

更多影片：【湊得輕鬆啲】過多蛋白質或加速鈣質流失     營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】陳肇始稱正準備強制食肆使用安心出行　與內地討論通關無分歧
11:16 2021/11/13
【新冠肺炎】陳肇始稱正準備強制食肆使用安心出行　與內地討論通關無分歧
【新冠肺炎】貨機機組人員居社區後初步確診　曾接種2劑復必泰疫苗
19:57 2021/11/13
【新冠肺炎】貨機機組人員居社區後初步確診　曾接種2劑復必泰疫苗
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　經阿聯酋航班抵港
14:20 2021/11/13
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　經阿聯酋航班抵港

你可能感興趣

【新冠肺炎】陳肇始稱正準備強制食肆使用安心出行　與內地討論通關無分歧
11:16 2021/11/13
【新冠肺炎】陳肇始稱正準備強制食肆使用安心出行　與內地討論通關無分歧
【新冠肺炎】貨機機組人員居社區後初步確診　曾接種2劑復必泰疫苗
19:57 2021/11/13
【新冠肺炎】貨機機組人員居社區後初步確診　曾接種2劑復必泰疫苗
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　經阿聯酋航班抵港
14:20 2021/11/13
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　經阿聯酋航班抵港
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 保安 鈣質 貨運量 冠狀病毒 運輸及房屋局 運輸 香港

最高瀏覽

【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
【大腸癌】45歲男子照腸鏡揭2cm瘜肉拖2年不做手術　因便意連連求醫 醫生怒斥：隨時癌變
11:16 2021/11/12
【大腸癌】45歲男子照腸鏡揭2cm瘜肉拖2年不做手術　因便意連連求醫 醫生怒斥：隨時癌變
【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔清醒後第一句話：媽媽不要哭
15:44 2021/11/13
【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔清醒後第一句話：媽媽不要哭