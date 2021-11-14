【苦盡甘來】長子理大畢業次子成家立室　羅霖用一層樓供美國讀書︰知識係一世

▲ 56歲「美魔女」羅霖以青春打扮出席大仔的畢業禮。

「美魔女」羅霖離婚近10年獨力養大3名兒子劉子榕（Nathan）、劉子熙（Jordan）及劉子晉（Jonathan）。22歲二仔Jordan在美國大學畢業後定居當地作，並與混血女友結婚；昨日（13日）25歲大仔Nathan亦在香港理工大學畢業，56歲的羅霖以青春打扮與母親一起出席畢業禮。

羅霖在社交平台分享畢業禮照片，可見她穿上短裙襯長Boot現身，打扮青春似足兩姊弟，她還開心得親吻兒子。羅霖留言祝福兒子說︰

因為疫情，延遲了大學畢業典禮，感恩最後能夠順利舉行！祝願Nathan未來一切平安喜樂順利！

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大仔的求學路甚為崎嶇，在港讀完基督教國際學校（ICS）後，到英美升學讀過媒體、設計及法律。兜兜轉轉後，大仔卻發現最愛不是法律，毅然輟學返港入讀理工大學商業設計，羅霖曾大呻浪費了3年逾百萬學費，但仍支持大仔做喜歡的事。

▲ 羅霖接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問。（港台提供）

羅霖︰錢冇左可以再賺返

羅霖近日亦接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問，她回想離婚近10年獨力養大3子，當中有苦有樂。雖然羅霖說自己50多歲年紀大，沒有樓在手不知怎麼辦，但無論如何也得供孩子讀書。

我本來唔想再租樓，但最後決定用一層樓嘅錢供佢哋去美國讀書，佢哋知道㗎。因為小朋友嘅知識係一世嘅，錢冇左可以再賺返嚟。

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否認做嫲嫲 讚新抱值100分

至於二仔Jordan則在美國洛杉磯一間大學讀心理學，成績理想還考取獎學金，畢業後定居當地工作。去年Jordan與女友拉埋天窗，羅霖榮升奶奶，但她否認已做嫲嫲︰

我仲未抱孫呀，唔心急，我鼓勵佢哋多啲二人世界，做咗爸媽後全世界嘅注意力就會俾晒 BB。雖然（我）未見過新抱，但係我哋好了解，我俾佢100分。佢哋好恩愛，又好想結婚，真係難得。

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她透露自己早已將所有首飾分成3份，給3名兒子，更特別揀選了一枚戒指送贈新抱，待日後見面時親自給她。羅霖還開心指Jordan已找到實習工作，並正儲錢修讀心理學碩士，所以免收他的家用：「做人最緊要搵到一份自己喜歡嘅職業。」

離婚影響兒子不同婚姻觀

不過，父母離婚某程度上有影響兒子的婚姻觀。羅霖透露兒子對婚姻有不同看法。「大仔係不婚主義者，可能佢睇到我哋嘅過程，話一個人自由自在；二仔15、6歲已經話想快啲組織美滿家庭……我好掛住佢，但來回要隔離21日真係好辛苦。我試過返內地工作，隔離期間真係會抑鬱、會喊，加上因為乜嘢都做唔到，會諗起好多負面嘢。」

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縱使跟前夫分開多年，羅霖表示也想和對方做朋友，更加希望兒子們愛爸爸。她認為夫婦離婚後成為陌路人沒問題，但對子女的成長就最好有商有量，可是對方的想法不同，她也沒辦法。

我教啲細路過時過節要有訊息俾爸爸，因為你恨一個人，一世都會好辛苦，一定要放低（過去），面對未來，唔可以憎人，（憎人）只會折磨自己，好蠢！我唔講咁多前夫嘅嘢，我唔可以講佢嘅壞話，總之我哋對仔女嘅相處方法係相反。我講我自己好喇，免得收律師信。佢而家都有家室，費事以為我仲掛住佢，哈哈，我講笑呀！

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責任編輯︰王明芳