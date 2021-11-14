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【離譜外傭】女傭坐男友大腿親熱棄輪椅婦不顧　鄰居怒斥失職：老婦非常可憐

親子 14:22 2021/11/14

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新加坡一名女傭與男友親熱，棄輪椅婦於不顧。

長者被棄於輪椅不顧，令人心酸。新加坡一名外籍女傭近日推輪椅婦到住宅樓下，將她安置在桌椅旁後，便與男友親熱，在老婦面前又攬又錫，令路過鄰居大感驚訝。外傭發現被人偷拍後，馬上推老婦離開。

據外媒《Asiaone》報道，事件發生在本月10日。一對夫婦在屋苑樓下散步休憩，驚見一名女傭與男伴旁若無人地親熱，棄輪椅婦在一旁不顧。從照片可見，老婦被迫望着兩人接吻及擁抱。目擊者指老婦看起來十分虛弱，狀甚可憐：

她貌似無法說話，但眼睛不停轉動，望向我們像是在求助……

老婦被迫望兩人親熱。（來源：IG）

網民怒斥女傭失職

夫婦認為女傭不應將老婦棄於不顧，偷拍後向當地媒體報料。女傭發現被偷拍後，隨即推老婦離開，與男伴一同往另一處休息。有其他鄰居表示，曾見女傭在雨中推老婦行走，期間沒有使用雨傘，認為她沒有妥善照顧婦人。

事件在網絡上傳開之後，引來網民熱議，網民怒斥女傭失職，「照顧老人不是那女傭的責任嗎？」、「老人看起來很可憐」、「女傭不覺得尷尬嗎？」、「希望她趕快被解僱」、「希望女傭的僱主能看到這宗新聞」。

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責任編輯：王明芳

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