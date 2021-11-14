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【機場交通量】機場貨運量連續4個月錄升幅　10月旅客人數急跌

社會 15:32 2021/11/14

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機場貨運量連續4個月錄升幅。（資料圖片）

機管局今日（14日）公布10月交通量臨時統計數字，旅客人數經過4個月上升後回調，上月旅客人數共有13.7萬名。貨運量則連續第4個月上升，上月合共貨運量達46.2萬。詳見下表：

2021年1至10月機場交通量臨時統計數字
  旅客人數（按年變幅） 以公噸計貨物輸送量 （按年變幅） 飛機起降量（按年變幅）
1月 71,000（-98.8%） 409,000（+14.1%） 11,365（-65.8）
2月 47,000（-97.5%） 310,000（+23.3%） 8,475（-53.0%）
3月 58,000（-89.9%） 397,000（+4.9%） 10,620（-12.5%）
4月 60,000（+89.0%） 389,000（+15.5%） 10,375（+9.9%）
5月 59,000（+57.7%） 405,000（+7.3%） 10,875（-4.3%）
6月 83,000（+40.1%） 399,000（+11.5%） 11,050（+10.9%）
7月 111,000（+15.5%） 419,000（+12.4%） 11,850（+20.0%）
8月 222,000（+164.9%） 429,000（+15.5%） 12,845（+28.4%）
9月 227,000（+127.4%） 455,000（+17.9%） 13,920（+32.0%）
10月 137,000（+72.6%） 462,000（+14.7%） 13,995（+28.7%）

資料來源：機場管理局

機管局指，10月份貨運量錄得增長，主要由於出口貨運量增長16.5%，以及航空貨運踏入傳統旺季。機場的進口及轉口貨運量亦錄得雙位數增長，月內以往來北美、東南亞及歐洲的貨運量升幅最為明顯。

旅客人數方面，由中國內地出境經香港國際機場轉機往歐洲的旅客量錄得顯著升幅。

於今年首10個月，香港國際機場的客運量及飛機起降量分別按年下跌87.6%及14.8%，至110萬人次及11.5萬架次，期內貨運量則上升13.3%至410萬公噸。

機管局亦宣布，香港國際機場近日奪得2項國際嘉許，包括連續第2年在「世界旅遊獎」中，獲投選為「亞洲最佳機場」。同時，機場再次獲得國際機場協會的機場健康認證計劃認證。

（機管局提供圖片）

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場已準備就緒，隨時迎接世界各地的旅客。

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責任編輯：陳梓蔚

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