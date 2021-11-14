【機場交通量】機場貨運量連續4個月錄升幅 10月旅客人數急跌
社會 15:32 2021/11/14
機管局今日（14日）公布10月交通量臨時統計數字，旅客人數經過4個月上升後回調，上月旅客人數共有13.7萬名。貨運量則連續第4個月上升，上月合共貨運量達46.2萬。詳見下表：
|2021年1至10月機場交通量臨時統計數字
|旅客人數（按年變幅）
|以公噸計貨物輸送量 （按年變幅）
|飛機起降量（按年變幅）
|1月
|71,000（-98.8%）
|409,000（+14.1%）
|11,365（-65.8）
|2月
|47,000（-97.5%）
|310,000（+23.3%）
|8,475（-53.0%）
|3月
|58,000（-89.9%）
|397,000（+4.9%）
|10,620（-12.5%）
|4月
|60,000（+89.0%）
|389,000（+15.5%）
|10,375（+9.9%）
|5月
|59,000（+57.7%）
|405,000（+7.3%）
|10,875（-4.3%）
|6月
|83,000（+40.1%）
|399,000（+11.5%）
|11,050（+10.9%）
|7月
|111,000（+15.5%）
|419,000（+12.4%）
|11,850（+20.0%）
|8月
|222,000（+164.9%）
|429,000（+15.5%）
|12,845（+28.4%）
|9月
|227,000（+127.4%）
|455,000（+17.9%）
|13,920（+32.0%）
|10月
|137,000（+72.6%）
|462,000（+14.7%）
|13,995（+28.7%）
資料來源：機場管理局
機管局指，10月份貨運量錄得增長，主要由於出口貨運量增長16.5%，以及航空貨運踏入傳統旺季。機場的進口及轉口貨運量亦錄得雙位數增長，月內以往來北美、東南亞及歐洲的貨運量升幅最為明顯。
旅客人數方面，由中國內地出境經香港國際機場轉機往歐洲的旅客量錄得顯著升幅。
於今年首10個月，香港國際機場的客運量及飛機起降量分別按年下跌87.6%及14.8%，至110萬人次及11.5萬架次，期內貨運量則上升13.3%至410萬公噸。
機管局亦宣布，香港國際機場近日奪得2項國際嘉許，包括連續第2年在「世界旅遊獎」中，獲投選為「亞洲最佳機場」。同時，機場再次獲得國際機場協會的機場健康認證計劃認證。
機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，機場已準備就緒，隨時迎接世界各地的旅客。
一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳梓蔚