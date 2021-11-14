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【牙骹病】港大研究指面部畸形或是牙骹痛病因　正顎手術助6成患者減輕痛症

社會 15:34 2021/11/14

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研究由港大口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷（左）帶領，圖右為共同研究員卓秋槿。（港大提供圖片）

全球牙骹病整體患病率約為5%至12%，包括牙骹病在內的長期慢性疼痛，更與抑鬱症和情緒病有關。香港大學最新研究發現，顎骨不對稱或是顳顎關節症（俗稱「牙骹病」）的致病原因，而正顎手術能有效改善面部不均的牙骹病者病情和痛症。

研究由港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷帶領，研究134名面部畸形患者的牙骹病患病率，當中82人屬面部不對稱，其餘52人有其他面部畸形情況。

圖左顯示面部不對稱患者的情況，圖右經過正顎手術矯正。（港大提供患者掃描圖片）

研究發現，面部不對稱患者的患病率為67.1%，明顯高於沒有面部不對稱患者的發病率40.4%；78.2%面部不對稱的牙骹病者，均出現顳下頜關節盤移位，34.5%表示有肌肉痛，20%表示有關節痛。結果顯示，面部畸形患者，尤其是面部不對稱患者，比正常人更容易患有牙骹病。

團隊進一步研究，利用正顎手術矯正患者的面部不對稱，對改善牙骹病的成效，結果已接受手術的面部不對稱患者，牙骹病患病率在手術後6個月內下降58.3%，證明正顎手術有助治療面部不均的牙骹病者。

梁耀殷指，許多人誤解面部矯形手術是出於美學原因，而研究證明面部不對稱矯正手術有助於治療顳顎關節症，強調手術能改善患者口腔功能，並減輕顳顎關節症帶來的疼痛症狀。

研究結果已於Clinical Oral Investigations期刊文章發表，文章名為「下頜不對稱可能是顳顎關節症的病理學因素：134名患者的前瞻性群組研究」。

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責任編輯：馮琪雅

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