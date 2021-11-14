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【財爺網誌】陳茂波：推動共同富裕沒有捷徑　要同時做大並分好蛋糕

政治 16:05 2021/11/14

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財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日發表網誌指，六中全會決議對國家未來發展至關重要，對香港未來同樣意義重大，形容必須深入學習。他又指，經濟發展是為了人民幸福生活，認為「共同富裕」目標有深厚意義：「不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好。」

網誌以「昂首邁向第二個百年目標」為題，陳茂波指出，中共十九屆六中全會報告，全面總結中國共產黨建黨百年的重要成就和歷史經驗。他提到，中國共產黨建黨100年來，10項寶貴經驗之一的「人民至上」，指發展經濟和社會時要「以人民為發展的中心」，經濟發展是為了人民的幸福生活，形容這也帶出「共同富裕」目標的重要性和深厚意義。

陳茂波又指：「推動共同富裕沒有捷徑，也不能單靠二次分配來達致目的。」他表示，要力求共同創造社會財富，共同分享發展成果；增強發展的平衡性、協調性、包容性，發展體系要具效率也要促進公平；以創新科技作為引領，可以推動經濟更蓬勃多元發展，並令經濟保持增長動能，提供實踐共同富裕的物質基礎。

陳茂波又形容，國家的穩定、發展與成功，關鍵在於堅強的領導核心和科學的理論指導，「因為有核心，領導才能穩定，即使遇到什麼困難，都能擋得住。」他指出，習近平新時代中國特色社會主義思想，將馬克思主義基本原理和中國實際情況以及中華文化相結合，且不斷推進理論創新和實踐，為國家的發展強力導航，而以習主席為核心的領導是整個發展的關鍵推動力，帶領全國開創並進入中國特色社會主義新時代。

他又指，中央堅定落實「愛國者治港」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進「一國兩制」實踐行穩致遠打下堅實基礎。他形容，下月舉行的立法會選舉，報名參與的人數眾多，競爭激烈，報名參與的人士背景，較過去更多樣化、代表著更廣闊的階層，預計日後的立法會將會提出更多元的觀點和意見予行政機關，更好地推動香港邁向良政善治的新階段。

他又表示：「國家的發展需要團結力量，香港的未來同樣需要匯聚力量。心往一處想、勁往一處使，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑。在中國夢裡，也有著我們的香港夢。我們要與全國人民一起團結合力，為中華民族的偉大復興奮鬥！」

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

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