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【立法會選舉】劉兆佳：議員不能「坐定粒六」須對中央、選民問責　料投票率僅約三成

政治 16:35 2021/11/14

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉下月19日舉行，所有議席均出現競爭。全國港澳研究會副會長劉兆佳今日在一個電視節目上，形容情況屬其意料之內，認為日後所有從政者都要面對競爭，不能「坐定粒六」，相信中央會對所有立法會議員進行監督及考核。

他表示：「我不理會是甚麼原因造成，但令所有參政者也不能穩操勝券。體現出一種日後的問責精神，無論對中央問責或對選民問責，也要令從政者日後更兢兢業業、認真以赴做好工作。」

劉兆佳又表示，由於「反對派」未能「入閘」參選，加上近期未有激烈政治議題，估計今屆投票率僅約三成。但他同時形容，要扭轉過去的政治局面，投票率低是難以避免的代價。

對於有民主派和非建制派成功取得足夠選委提名「入閘」，劉兆佳認為，嚴格而言，若參選人能夠通過資格審查，理應全都是「愛國者」，認為他們因仍想得到部分泛民、反對派選民支持，因此不敢宣稱是「愛國者」和「建制派」，故以較中性的「非建制派」自居。

他又形容目前只是過渡時期，日後所有人也會以「愛國者」自居，建制派、民主派、泛民等標籤，也會慢慢失去政治理論和實際意義。

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責任編輯：胡偉明

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