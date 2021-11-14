【卵巢扭轉】5歲女童勤練跳繩致腹痛嘔吐　醫生發現卵巢扭轉720度恐不孕

▲ 內地長沙一名5歲女童最近一次跳繩後感到腹痛難當，其後被發現卵巢囊腫蒂扭轉720度。

小朋友喜歡奔跑跳躍，但做劇烈運動或有機會影響健康。內地一名5歲女童最近勤練跳繩，日前一次她跳繩後感到腹痛難當，並有嘔吐等症狀。她被送院經醫生檢查後，發現女童的卵巢囊腫蒂扭轉720度，若不及時進行手術，恐怕會導致不孕。

綜合《長沙電視台》及《瀟湘晨報》報道，內地長沙5歲女童（琪琪）最近勤力練習跳繩，日前她再一次跳繩後，感到下腹部劇痛，同時出現嘔吐症狀。父母原以為只是一般感冒，沒想到當晚症狀變得相當嚴重，父母見狀趕緊將她送院。

家長常誤以為盲腸炎或腸胃炎

經醫生檢查後，發現琪琪的盆腔右側有囊性包塊，雖然嘔吐頻繁，但胃腸道沒有積液，排除腸道阻塞或盲腸炎，其後發現了直徑約7cm的囊腫，卵巢蒂部扭轉720度，確診為「卵巢囊腫蒂扭轉」。

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琪琪從發病到就診已經超過24小時，幸仍能及時進行手術，否則會導致卵巢壞死，必須切除卵巢，影響日後的生育能力。琪琪進行手術後，目前健康恢復良好。

卵巢扭轉會出現不同程度下腹疼痛，並有噁心、嘔吐、發燒等症狀，家長常會將其與盲腸炎、腸胃炎等混淆。醫生提醒，劇烈運動是卵巢囊腫扭轉最常見的原因，而小朋友比較好動，所以蒂扭轉等緊急腹症發生率比成人高，女童因為跳繩導致腹痛嘔吐才得以發現。

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卵巢囊腫分為良性惡性

本港婦產專科醫生陳世樂曾接受TOPick訪問時指，卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病，分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤。他表示，功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

陳醫生指，惡性腫瘤即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。

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責任編輯︰王明芳