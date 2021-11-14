【率團內訪】林鄭月娥預告月底率團訪問湖北武漢　商討成立鄂港合作機制　

▲ 行政長官林鄭月娥今日在香港湖北社團總會第八屆蓮藕節致辭。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥今日出席一個香港湖北社團總會活動時表示，特區政府正着手與湖北省成立鄂港高層合作機制，是首個與特區成立合作機制的內地中部地區。她形容，兩地討論已經漸趨成熟，本月底會率團到訪湖北武漢市，拜會省領導共商合作。

林鄭月娥表示，鄂港之間關係緊密，商貿往來頻繁，隨着國家形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，以及香港希望更好地融入國家發展大局，我希望能將鄂港兩地合作推上新台階，充分發揮兩地優勢，協同發展，互利共贏，造福兩地人民。

她又指，香港要融入國家發展大局，民心相通至為重要，而同鄉社團在這方面擔當十分重要角色，強調在經過完善的選舉制度中，經擴大的選舉委員會新增了同鄉社團界別分組，充分反映了對同鄉社團的重視和期望。

林鄭月娥續指，希望在未來的日子，湖北社團總會能繼續與特區政府並肩攜手、同心同行，致力凝聚鄉親力量，舉辦更多能在香港推廣家鄉文化，又能傳遞關愛信息的活動，促進鄂港兩地民間交流、社會和諧共融，並推廣愛國、愛港、愛鄉的精神，加強香港市民對祖國的向心力。

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責任編輯：胡偉明