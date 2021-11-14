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【智齒】劉雅瑟慘被追打直言緊張　林家棟：近5年來最有生命力角色

娛樂 17:16 2021/11/14

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《智齒》

由鄭保瑞執導電影新作《智齒》齊集金像影帝林家棟、 《麥路人》金像提名女星劉雅瑟及金馬提名男星李淳等合演。

鄭保瑞坦言，這次是自己很想拍的電影：「《智齒》改編自犯罪小說作家雷米，他給我看《智齒》這部小說，城市裡面出現了一個連環殺手；在小說中，我看中了一段關係，一個由林家棟飾演的警察斬哥和由雅瑟飾演王桃這個女生的一段關係，這段關係充滿著仇恨，但彼此又好像互相依附著。」

斬哥的太太因被王桃不小心駕駛而撞致重傷成植物人，因此斬哥全力報復，不斷追打王桃以洩心頭之恨，而王桃為表歉意甘願被打，以表贖罪之心。

導演整部電影都專注去拍二人苦苦相逼的宿命，因此家棟與雅瑟由第一場戲相遇開始「由頭打到尾」，絕對沒有喘息空間。

劉雅瑟被拳打腳踢

鄭保瑞導演出名要求高，更需要呈現百份百真實感，故兩人初碰頭就已經要用盡真力，雅瑟每場都遭受家棟，以及由沈震軒飾演的不法份子拳打腳踢，讓雅瑟直言「好緊張」！

對於第一天開工就要拍被追打的場口，雅瑟也有點驚訝：「第一天就要拍被追打戲，真的很有挑戰，很考驗體力。我知道家棟哥都是全程投入角色，因此大家都拼盡全力去完成每一場戲，除了花力量在動作上，亦要兼顧角色關係。」

她也透露，在導演要求下，彼此是出毫不留力：「動作戲不是那麼容易，但我們配合得不錯，在互相扶持的氣氛下拍攝。家棟哥非常友善，就像個大哥般照顧身邊的人，我們有很多共同話題，聊天聊不完啊！」

家棟近5年最有生命力角色

至於家棟則表示拍《智齒》好爽，不過他指的「爽」不是因為角色經常大打出手，卻是因為斬哥這個充滿生命力的角色。

他表示：「《智齒》呢個故仔係講兩個罪疚的人依附而生，我同雅瑟嘅角色喺唔同時候都有落錯一啲重大決定，但係恨錯難返，希望拼盡每一口氣去救贖自己。」

家棟稱，當收到劇本時，覺得阿斬是他近5年來最有生命的角色；「潛藏住執著同仇恨去生活，跌咗落去深淵。追打雅瑟嘅場面就係因為呢份執著而造成，其實喺傷害佢嘅時候，狀態係非常傷痛。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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