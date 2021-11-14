【閨密變小三】懷疑老公出軌裝隱蔽鏡頭捉姦　大婆驚見閨密變小三嬲爆對質

▲ 美國一名人妻懷疑老公出軌偷裝鏡頭捉姦，驚見小三是自己認識4年多的好友。

閨密變小三令人氣憤，美國一名女網民日前拍片分享捉姦經歷，指早前懷疑丈夫出軌，在家中安裝隱蔽鏡頭捉姦。她翻查影片時發現，丈夫出軌對象竟是自己好心收留的閨密，一怒之下決定當面與好友對質，並將過程拍下放到影音平台上，引起網民熱議。

驚見閨密與丈夫親熱

綜合外媒報導，女網民Shauna住在美國密歇根州，日前在影音平台TikTok上分享影片，提到自己近來懷疑丈夫出軌，故在家中安裝隱蔽鏡頭捉姦。她指丈夫並非首次出軌，原以為他「翻撻」之前的情婦，翻查影片時卻見到閨密與丈夫親熱，令她感震驚。

我沒想過，小三竟是我認識4年的好友！

Shauna指自己好心收留閨密，卻慘被背叛，決定待好友及丈夫下班回來後，當面質問他們。影片吸引過千萬觀看，網民都期待大婆與小三「開戰」。兩日後，Shauna再上傳影片，她引好友走到隱蔽鏡頭前，直接質問對方「你有沒有趁我上班時，跟我的男人發生關係？」。好友一時來不及反應，Shauna再問「有，還是沒有？」，對方才緊張地回答「我為何要跟你的男人發生關係？」。

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好友否認偷情

丈夫聽到兩人爭執後走進房間，Shauna轉而問他「你有沒有跟我的朋友發生關係？」，丈夫反問「你在說什麼？」，令Shauna憤而大喊「別說得好像我沒有看過影片一樣」。她按捺不住撲向好友，兩人發生肢體衝突，場面混亂。

事後Shauna在影片表示，好友否認與丈夫偷情，現時已搬離他們的住處。影片吸引大批網民討論，有網民認為Shauna應與丈夫離婚，「這男人和閨密都不要吧！留着只會後患無窮」、「你說他之前也有小三，還不趕快分手？」。

有網民則表示無論感情多好，也不應讓閨密搬進同住，「永遠不要讓另一個女人和你的男人住在房子裏」、「不管你有多信任對方，都不要讓別的女子進家門」。

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責任編輯：王明芳