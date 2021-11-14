【環境保育】團體邀請低收入家庭到海洋公園　冀寓教於樂提升環保意識

▲ 團體邀請低收入家庭到海洋公園，冀寓教於樂提升環保意識。（香港江蘇社團總會提供）

香港江蘇社團總會夥拍香港江蘇青年總會及新家園協會，邀請合共100位來自北區低收入家庭的小朋友及家長，到海洋公園通過親子同遊的形式，深入了解保育工作，以及享受海洋公園的設施。

是次活動冀透過海洋公園「海洋大步走」及「雨林大步走」的導賞遊覽，讓家長與小朋友們共享親子同遊和探索生態樂趣，更可以藉此更了解自然生態及保育工作，提升環保意識。

▲ 全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年到場分享。（香港江蘇社團總會提供）

全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年到場分享，希望通過是次活動，讓大家能夠更多關注生態環境，當前生態環境因社會的高速發展受到極大破壞，推動社會認識及保護生態環境，刻不容緩。

我相信只要大家加強保育意識，一定可以改善生態環境，為社會的可持續發展出一分力。

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責任編輯：李榮忠