  • 22°C
香港時間 : 20211114日 (週日) 18:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環境保育】團體邀請低收入家庭到海洋公園　冀寓教於樂提升環保意識

社會 17:39 2021/11/14

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

團體邀請低收入家庭到海洋公園，冀寓教於樂提升環保意識。（香港江蘇社團總會提供）

香港江蘇社團總會夥拍香港江蘇青年總會及新家園協會，邀請合共100位來自北區低收入家庭的小朋友及家長，到海洋公園通過親子同遊的形式，深入了解保育工作，以及享受海洋公園的設施。

是次活動冀透過海洋公園「海洋大步走」及「雨林大步走」的導賞遊覽，讓家長與小朋友們共享親子同遊和探索生態樂趣，更可以藉此更了解自然生態及保育工作，提升環保意識。

全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年到場分享。（香港江蘇社團總會提供）

全國政協常委、香港江蘇社團總會會長唐英年到場分享，希望通過是次活動，讓大家能夠更多關注生態環境，當前生態環境因社會的高速發展受到極大破壞，推動社會認識及保護生態環境，刻不容緩。

我相信只要大家加強保育意識，一定可以改善生態環境，為社會的可持續發展出一分力。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【著數優惠】Klook 連續11日推「11.11 全城狂買祭」優惠　每日中午12時搶超筍Staycation及景點門票
17:33 2021/11/04
【著數優惠】Klook 連續11日推「11.11 全城狂買祭」優惠　每日中午12時搶超筍Staycation及景點門票
【海洋公園】水上樂園即日起連續三個周四推門票優惠　成人208元及小童146元
17:16 2021/11/04
【海洋公園】水上樂園即日起連續三個周四推門票優惠　成人208元及小童146元
【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程　料於11月下旬完工
19:17 2021/11/11
【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程　料於11月下旬完工

你可能感興趣

【著數優惠】Klook 連續11日推「11.11 全城狂買祭」優惠　每日中午12時搶超筍Staycation及景點門票
17:33 2021/11/04
【著數優惠】Klook 連續11日推「11.11 全城狂買祭」優惠　每日中午12時搶超筍Staycation及景點門票
【海洋公園】水上樂園即日起連續三個周四推門票優惠　成人208元及小童146元
17:16 2021/11/04
【海洋公園】水上樂園即日起連續三個周四推門票優惠　成人208元及小童146元
【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程　料於11月下旬完工
19:17 2021/11/11
【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程　料於11月下旬完工
海洋公園 可持續發展 新冠肺炎疫情 唐英年 香港

最高瀏覽

【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
17:02 2021/11/13
【梅艷芳】王丹妮從名模成影壇矚目新星　勇敢單親媽媽Louise遇真命天子羅孝勇
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
今日 11:55
【救人慘死】中年婦情緒激動跳樓輕生　24歲消防員飛撲救人同墮樓慘死
【大腸癌】45歲男子照腸鏡揭2cm瘜肉拖2年不做手術　因便意連連求醫 醫生怒斥：隨時癌變
11:16 2021/11/12
【大腸癌】45歲男子照腸鏡揭2cm瘜肉拖2年不做手術　因便意連連求醫 醫生怒斥：隨時癌變