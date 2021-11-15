【正能量】傑青醫生張源津盼留公院服務癌患者　感激眼科醫生太太照顧家庭及女兒

▲ 年僅36歲的中大醫學院助理院長張源津今年獲封「十大傑青」。

年僅36歲的中大醫學院助理院長、泌尿外科專科醫生張源津，今年獲封「十大傑青」，更成首位港人獲得國際泌尿外科學會頒發創新者大獎，他盼自身經歷可作年輕一代以及2名女兒的榜樣，強調太太功不可沒；不過他接受本報專訪時透露，其小時候曾因「貪玩」致成績一落千丈，一度惹怒同是泌尿外科名醫的爸爸張新村。

在港土生土長，張源津透露未想過要移民，「因很喜歡香港」，下一目標是繼續做好癌症研究，培訓新一代醫生和研究人員，「花多點力去貢獻社會」。

父親和大哥同樣是外科醫生，當不少中學生課餘時埋首家裏看電視或打遊戲機時，張源津已手執醫療用具學習縫針、打結技巧：

不多不少都建立一種情意結，有興趣做外科醫生，亦覺得做醫生好有意義。

即使比他年長10年的大哥曾極力勸阻，形容「Doctor's life猶如Dog's life」，意指工作十分忙碌，仍無阻其從醫決心。可惜他求學意志則不夠堅定，張源津憶述在拔萃男書院讀中一期間，媽媽隨哥哥到澳洲讀書、爸爸亦因工作分身不暇，「我相對好自由，成績就一落千丈，因為無人理」，結果由中一最好班別升讀中二最差班別，令爸爸大發雷霆，命令返港的哥哥在一個暑假內為他「惡補」整個中一課程。

我之後深明只要讀書讀得好，我就可以好自由。

熱愛打排球的張源津，當選校內排球隊隊長，帶領球隊過五關斬六將，由各級聯賽、港九比賽至全港精英賽均戰無不勝，更入選香港男子青年排球代表隊，此外他亦愛好籃球、歌劇、彈琴、法國號等，更是風紀隊長（head prefect）；動靜皆宜的他雖在高考只獲2A成績，慶幸獲校長推薦，順利入讀港大醫學院。

讀醫非易事，張源津認為關鍵是不能死讀書，而是要融會貫通：「本書勁厚，如果你的心態是由第1頁背到第2,000頁，我覺得你就衰緊，你要學懂應用，分辨哪一些是最重要及要小心，見到某個病徵就要想起某個病。」他畢業後選擇到威院工作，並發表不同具影響力的研究，詳見：下一頁。

他在泌尿外科領域的優秀表現，令他榮獲「十大傑青」獎項，他認為是一個肯定，盼自身經歷可作年輕一代的榜樣︰

我覺得如果有這個認同，可以告訴其他人，自己正在進行的事情是有意義的，希望成為年輕一代的role model。

他希望自己繼續貢獻社會，做好研究、努力培訓新一代醫生：

所謂的成就是帶不走的，反而希望幫助更多有需要的人，當幫到人時，會令到我最開心。



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被問到功成利就最想感謝的人時，張源津話鋒一轉，露出滿滿的幸福感：

其實我的成功即是她的成功，有她才會有今天的我。

「她」是指其太太：「我太太為家庭付出了很多，讓我可以無後顧之憂地工作。」他透露屬眼科醫生的太太在工作以外盡心照顧2名女兒：

我太太是最重要的人，她對我的支持實在太大了。

他慶幸自己成長時有家人及不少前輩指導他，故希望自己也可成為女兒們的榜樣，但強調自己並非怪獸家長，只盼她們心地善良，做個真誠的人︰

我不覺得佢地所有事都一定要好叻好叻，只要做自己喜歡做的事情就可以。

在港土生土長，張源津強調未想過離開公立醫院，「不只是我，大部分仍然留在公院的醫生其實都是很有心的，工作那麼忙碌，賺取的金錢又比私院少」，他又形容自己很享受目前生活，不打算移民：

我很喜歡香港，而且我在這裏發展了那麼長時間，很多東西都已經叫做上了軌道，都會想繼續努力的做下去。

張源津一直緊記祖母教誨，外科醫生要「劍膽琴心」，又視病人為家人，提醒醫生需保護休息時間，詳情請見：下一頁。

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記者：鄧凱文、郭詩詩