【縱火案】湖景邨縱火案67歲男子被捕　疑不滿家人到該單位聚餐和打麻雀

▲ 湖景邨縱火案67歲男子被捕，疑不滿家人到該單位聚餐和打麻雀。（曾秋文攝）

警方拘捕一名67歲清潔男工人，他涉嫌與上周晚上於屯門湖景邨一個住宅單位外發生的縱火案有關。屯門警區重案組第一隊主管高級督察蔡翹暉表示，上周一（8日）晚上10時40分，湖景邨湖碧樓20樓門外一堆雜物起火，鄰居發現合力撲救，幸無人受傷，火警中2個單位位於走廊的窗戶、大門和鐵閘被燒毀，而走廊天花和外牆嚴重熏黑，消防員和警方趕到時火勢已救熄，在起火位置檢獲相信是火水的助燃劑，相信火警有可疑交警方調查。

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屯門重案組第一隊人跟進，警員在現場檢獲2個已燒熔的膠樽，相信是載有易燃液物，警方翻看屋邨和附近的大量閉路電視錄影片段，同時會見超過30名街坊，了解他們是否涉及欠債，最後鎖定一名男子，確定其犯案動機。

至昨晚（13日）晚上，警員在同一屋邨拘捕該名67歲男子，涉嫌「縱火」罪，現正被扣查。蔡翹暉指出，相信有人不滿家人經常到案發現場附近一個單位聚餐和打麻雀，企圖縱火阻止聚會和賭博。而涉及的聚會和打麻雀警方仍在跟進，會調查是否有人涉及違反限聚令和非法聚賭等，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文