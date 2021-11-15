【傑青醫生】張源津威院遇上啟蒙老師　努力做研究盼幫助更多病人

▲ 中大醫學院助理院長、泌尿外科專科醫生張源津。（梁偉榮攝）

醫科生在大學時總要經歷實習生涯，中大醫學院助理院長、泌尿外科專科醫生張源津曾於瑪麗醫院及威院外科實習，他坦言兩間醫院給予他的感覺相當不同。雖然他出身自港大醫學院，惟坦言威院的氣氛比較輕鬆，再加上其哥哥張源斌當時亦於該院工作，令他更期望畢業後到威院服務市民：

中大的教授好似當你是一個buddy，我覺得氣氛輕鬆點，好似多點機會讓我去發揮。

他畢業後順理成章到威院工作，遇上啟蒙老師中大醫學院外科學系泌尿外科組教授吳志輝，與對方一同做研究，包括在2016年展開的單孔微創機械人臨床研究，為約20名前列腺癌病人完成手術，傷口僅有4厘米，惟因機械人的價錢昂貴，本港至今仍未有引入。

不過，他透露中大醫院將會引入另一款微創手術機械人，它與傳統機械人相比較輕巧，期望機械人今年內可以為前列腺癌及腎癌病人提供服務，而手術費用也會比傳統手術便宜︰

希望幫到更多病人之外，亦可以培訓到更多醫生。

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在進行前列腺癌研究時同時，他培養了膀胱癌手術的興趣。他指出，膀胱癌屬早期癌症，大部分患者的腫瘤大小少於3厘米，惟即使完成經尿道內窺鏡手術，其一年復發率仍可高達3至4成。他對此感到非常不解，故決定改善已沿用90年的傳統手術的方式，將原本逐片切割腫瘤的方式，改為「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」（ERBT）將腫瘤一整塊切除，避免在逐片切割時導致體內留有殘餘腫瘤細胞，導致復發後再須重複進行手術。

中大在2016年起進行有關研究，在不同公立醫院共招募約350人參加，傳統方法及新的方法各有一半人使用，初步發現可將其一年復發率減至20%，而膀胱穿孔的風險亦較低。不過，由於最後一名病人是去年12月納入，他料最快今年年底或明年第一季才可有最終研究結果。

由於有關技術相對較新，他早前聯同全球多名專家制定「ERBT共識聲明」，為醫療人員提供指導，該聲明已成為全球ERBT手術的參考基礎，並在國際醫學期刊《European Urology》上發表︰

我們對此感到十分驕傲，希望在這個時候及將來可以成為一個參考。

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記者：鄧凱文、郭詩詩