【聲夢傳奇2】約千人報名參加《聲夢2》　炎明熹領軍初選學員首曝光

▲ 《聲夢傳奇2》進行初選。

今年TVB舉行《聲夢傳奇》捧出了炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等樂壇新人，因此下一季《聲夢傳奇2》亦受到關注，今日《聲夢傳奇2》進行初選活動，在50名面試者率先選出首十名參賽者公開表演。

今日《聲夢傳奇2》在將軍澳舉行初選，並派出十個初選者上台公開表演，同時上屆《聲夢》的師兄師姐如炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、文凱婷、何晉樂等都有現身，為面試者打氣。

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今日出席演出的十名參賽者，也是首次於媒體前曝光。十位參賽者年紀大約介乎15至28歲，比起上屆年紀最大的26歲參賽者，今屆相對較為成熟。

其中較矚目是15歲美少女林爾琪，她上台演唱《小幸運》，已有不少支持者在台下歡呼；另外，留小鬍子的27歲男參賽者梁浩軒打扮也成熟，他在台上演出《陀飛輪》。

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師姐炎明熹、鍾柔美、姚焯菲今日就任客席評判，在台下欣賞演出後給予簡短評語，及分享演出經驗。

獎金將加碼

據「星夢娛樂」高層何麗全向傳媒透露，《聲夢2》有約一千人報名參加，現時先挑選出50名入圍學員，再進行下一輪淘汱。

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何麗全指今次讓學員公開演出，當汲取經驗，第二季《聲夢》會在明年舉行，屆時估計只餘15至20個學員。

現時已有不少贊助商聯絡，屆時勝出者獎金應會加碼，而每位參賽者的培訓費也會比首季200萬會更多。