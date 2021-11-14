【聲夢傳奇x全民造星】余詠珊遺憾《聲夢》不似預期　承認低估MIRROR威力感失策

▲ 余詠珊後悔低估MIRROR。

前TVB助理總經理（業務發展）余詠珊在今年4月辭職，近日宣布自立門戶組新公司「好好製作」，並透露首項工作是與香港開電視合作，籌備全球選秀騷《我的青春》。

曾於亞洲電視、香港有線電視、壹電視等媒體工作的余詠珊，近日接受媒體專訪稱，指在2011年再入TVB時，首日已感人事問題複雜，而且多瑣碎工作，難以完全專心做製作，一直留在大台只為報李寶安、陳國強知遇之恩，本計劃用5年時間培育新人後便離開。

她強調本身自信心強、從沒結黨結派，因此TVB工作環境不適合自己。至於其執掌TVB綜藝節目期間，被指欠缺創意，更不斷集中拍飲食節目，連TVB大股東黎瑞剛也曾公開怒轟TVB節目「天天在做菜」。

余詠珊解釋，近幾年因TVB同事出外工作會被攻擊，所以唯有「閂埋門」煮飯較安全。不過，她承認在TVB製作的節目已變流水帳，指因為每天要趕製節目填補檔期，根本沒時間精益求精。余詠珊又表示體諒現時接手的曾志偉，稱這是很辛苦的工作。

【聲夢傳奇】余詠珊暗指舊東家節目沒創意 辦選秀騷《我的青春》狙擊《聲夢2》

▲ 余詠珊在今年年2月由助理總經理（非戲劇製作）轉為助理總經理（業務發展），之後於4月辭職。

《聲夢傳奇》不似預期

同時，余詠珊坦承最初低估《全民造星》及MIRROR的威力，形容「好憎自己」，認反應太慢。

因此她籌辦規模比《全民造星》更大的《聲夢傳奇》，最初構想帶參加者往海外，比如到韓國受訓、去台灣西門町與當地歌手鬥歌藝等，甚至已聯絡有關單位。

無奈疫情爆發，《聲夢傳奇》拍攝日期一拖再拖，到節目正式出街，她已離開了大台，認為現時的《聲夢傳奇》內容與最初構想有距離。

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趕製節目撼《造星III》

而在去年舉行的《全民造星III》決賽，余詠珊領軍以《衝上雲霄大選》對撼。

由找參賽者到節目播出僅用了18日時間，結果《衝上雲霄大選》平均收視18.6點，《全民造星III》總決賽平均收視6.2點，指這是一場「榮辱之戰」的她稱：「對自己講：『TVB要做的事不會難！驚咩？』」。