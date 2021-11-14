【明星創業】劉威煌再斥百萬開台飲店　海俊傑夫婦＋伍仲衡力撐

▲ 劉威煌夫婦和海俊傑夫婦。

歌手劉威煌（隊長）進軍飲食界，由其代理的台式飲品「珍煮丹(香港)」今年踏入第4個年頭，擁有3間分店。劉威煌繼續今日在上水廣場為第一間聯營店「珍煮丹(香港) X ALL DAY」舉行開張剪綵儀式，演藝界好友海俊傑、伍仲衡出席到賀。黎瑞恩、何婉盈、區永權與太太等送上花籃恭賀。

本身已擁有3間台式飲品店的劉威煌表示首次搞聯營店，是他與一位圈外朋友二人合資，共投資過百萬港元，希望台式飲品店「珍煮丹(香港)」下年可以在旺角及大埔再開兩間分店，他笑言：「本來想在將軍澳開店，但搵了兩年，等到現在依然插針都插不入。」

劉威煌最近更成立製作公司為美國男裝服裝品牌擔任形象及宣傳推廣，海俊傑及伍仲衡今日便穿上劉威煌贊助的服裝出席，威煌感動謂會永久贊助二人。

▲ 感謝太太支持。

剪綵儀式原本中午12時正舉行，但因伍仲衡遲大到，遲了半個鐘才舉行，伍大師非常歉意說：「我車上導航set 上水廣場，但就帶了我去青馬大橋，入了迪士尼，心急到不得了，極之唔好意思！」

海俊傑與太太到場恭賀，笑言為隊長晨早起身都值得，並指弟弟海俊文都是巨星幫，當年隊長常去弟弟屋企玩，之後就同隊長做了好朋友。

▲ 海俊𣱣伍仲衡出席剪婇。

海俊傑的太太早前開辦了一間香薰蠟燭工作室，他開心透露生意不錯，太太逢星期五、六、日都要教班，雖然與太太各有各忙，但兩人一定會爭取時間拍拖。

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